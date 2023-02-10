Попали дронами в объект критической инфраструктуры: РФ обстреляла Хмельницкую область
Около четырех утра российские оккупанты попали дронами-камикадзе в объект критической инфраструктуры Шепетовского района, что в Хмельницкой области.
Пожар, что вспыхнул в результате вражеской атаки, уже ликвидирован.
– Пострадавших нет, – сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гамалий
Фото: Сергей Гамалий