Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Попали дронами в объект критической инфраструктуры: РФ обстреляла Хмельницкую область

Татьяна Забожко, редактор ленты
Попали дронами в объект критической инфраструктуры: РФ обстреляла Хмельницкую область

Около четырех утра российские оккупанты попали дронами-камикадзе в объект критической инфраструктуры Шепетовского района, что в Хмельницкой области.

Пожар, что вспыхнул в результате вражеской атаки, уже ликвидирован.

– Пострадавших нет, – сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гамалий

Фото: Сергей Гамалий

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка