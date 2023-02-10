Февраль, 10 в 8:03

Около четырех утра российские оккупанты попали дронами-камикадзе в объект критической инфраструктуры Шепетовского района, что в Хмельницкой области.

Пожар, что вспыхнул в результате вражеской атаки, уже ликвидирован.

– Пострадавших нет, – сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гамалий

Фото: Сергей Гамалий