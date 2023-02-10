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Факти / Україна

Поцілили дронами в об’єкт критичної інфраструктури: РФ обстріляла Хмельницьку область

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Поцілили дронами в об’єкт критичної інфраструктури: РФ обстріляла Хмельницьку область

Близько четвертої ранку російські окупанти влучили дронами-камікадзе в об’єкт критичної інфраструктури Шепетівського району, що в Хмельницькій області.

Пожежу, що спалахнула після ворожої атаки, уже ліквідували.

– Постраждалих немає, – повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гамалій

Фото: Сергій Гамалій

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