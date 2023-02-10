Поцілили дронами в об’єкт критичної інфраструктури: РФ обстріляла Хмельницьку область
Близько четвертої ранку російські окупанти влучили дронами-камікадзе в об’єкт критичної інфраструктури Шепетівського району, що в Хмельницькій області.
Пожежу, що спалахнула після ворожої атаки, уже ліквідували.
– Постраждалих немає, – повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Гамалій
Фото: Сергій Гамалій