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Факты / Україна

В РФ стало меньше средств ПВО, артсистем и танков: потери оккупантов на 10 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла около 730 солдат и 22 единицы техники.

Всего за 352 дня полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 135 740 захватчиков.

Потери РФ на 10 февраля 2023

  • личного состава – около 135 740 (+730),
  • танков ‒ 3 258 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 471 (+3),
  • артиллерийских систем – 2 251 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 463,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 233 (+1),
  • самолетов – 295,
  • вертолетов – 286 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 796,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5),
  • специальной техники – 211.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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