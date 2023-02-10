Февраль, 10 в 8:25

Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла около 730 солдат и 22 единицы техники.

Всего за 352 дня полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 135 740 захватчиков.

Потери РФ на 10 февраля 2023

личного состава – около 135 740 (+730),

танков ‒ 3 258 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 6 471 (+3),

артиллерийских систем – 2 251 (+7),

реактивных систем залпового огня – 463,

средств противовоздушной обороны ‒ 233 (+1),

самолетов – 295,

вертолетов – 286 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3),

крылатых ракет ‒ 796,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5),

специальной техники – 211.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 352-е сутки.

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