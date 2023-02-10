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Факти / Україна

У РФ поменшало засобів ППО, артсистем і танків: втрати окупантів на 10 лютого

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ за добу війни в Україні втратила близько 730 солдатів та 22 одиниці техніки.

Загалом за 352 дні повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 135 740 загарбників.

Втрати РФ на 10 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 135 740 (+730),
  • танків ‒ 3 258 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3),
  • артилерійських систем – 2 251 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 463,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 233 (+1),
  • літаків – 295,
  • гелікоптерів – 286 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5),
  • спеціальної техніки ‒ 211.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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