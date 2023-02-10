У РФ поменшало засобів ППО, артсистем і танків: втрати окупантів на 10 лютого

Лютий, 10 в 8:25

Армія РФ за добу війни в Україні втратила близько 730 солдатів та 22 одиниці техніки.

Загалом за 352 дні повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 135 740 загарбників.

Втрати РФ на 10 лютого 2023

особового складу ‒ близько 135 740 (+730),

танків ‒ 3 258 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3),

артилерійських систем – 2 251 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 463,

засобів протиповітряної оборони ‒ 233 (+1),

літаків – 295,

гелікоптерів – 286 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3),

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5),

спеціальної техніки ‒ 211.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

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