У РФ поменшало засобів ППО, артсистем і танків: втрати окупантів на 10 лютого
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила близько 730 солдатів та 22 одиниці техніки.
Загалом за 352 дні повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 135 740 загарбників.
Втрати РФ на 10 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 135 740 (+730),
- танків ‒ 3 258 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3),
- артилерійських систем – 2 251 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 463,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 233 (+1),
- літаків – 295,
- гелікоптерів – 286 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3),
- крилатих ракет ‒ 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5),
- спеціальної техніки ‒ 211.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
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