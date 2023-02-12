Три попадания, поврежден инфраструктурный объект: оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300
Оккупационные войска наносят удары по территории Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары, — написал он.
Синегубов призвал жителей региона не игнорировать сигналов тревоги и оставаться в укрытиях.
В местных соцсетях Харькова сообщают, что перед началом воздушной тревоги на территории города прогремел взрыв.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары РФ наносятся ракетами С-300.
— Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300, — написал он.
Городской голова добавил, что информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.
Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе.
— Поврежден один из инфраструктурных объектов, — написал он.
Глава ОВА отметил, что информация о пострадавших и масштабы разрушений уточняются.