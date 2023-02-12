Февраль, 11 в 23:18

Оккупационные войска наносят удары по территории Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары, — написал он.

Синегубов призвал жителей региона не игнорировать сигналов тревоги и оставаться в укрытиях.

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В местных соцсетях Харькова сообщают, что перед началом воздушной тревоги на территории города прогремел взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары РФ наносятся ракетами С-300.

— Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300, — написал он.

Городской голова добавил, что информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.

Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе.

— Поврежден один из инфраструктурных объектов, — написал он.

Глава ОВА отметил, что информация о пострадавших и масштабы разрушений уточняются.