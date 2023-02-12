Лютий, 11 в 23:18

Окупаційні війська завдають ударів по території Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів, – написав він.

Синєгубов закликав мешканців регіону не ігнорувати сигналів тривоги та залишатись в укриттях.

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У місцевих соцмережах Харкова повідомляють, що перед початком повітряної тривоги на території міста пролунав вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари РФ завдаються ракетами С-300.

– Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300, – написав він.

Міський голова додав, що інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється.

Згодом Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті.

– Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів, – написав він.

Очільник ОВА заявив, що внаслідок ударів росіян осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік.

Наразі його госпіталізовано, а медики надають всю необхідну допомогу, додав Синєгубов.