Три влучання, пошкоджено інфраструктурний об’єкт: окупанти обстріляли Харків ракетами С-300
Окупаційні війська завдають ударів по території Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів, – написав він.
Синєгубов закликав мешканців регіону не ігнорувати сигналів тривоги та залишатись в укриттях.
У місцевих соцмережах Харкова повідомляють, що перед початком повітряної тривоги на території міста пролунав вибух.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари РФ завдаються ракетами С-300.
– Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300, – написав він.
Міський голова додав, що інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється.
Згодом Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті.
– Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів, – написав він.
Очільник ОВА заявив, що внаслідок ударів росіян осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік.
Наразі його госпіталізовано, а медики надають всю необхідну допомогу, додав Синєгубов.