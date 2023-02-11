Февраль, 11 в 11:04

На протяжении всей зимы война в Украине шла медленно, но очень жестоко. Но теперь и Украина, и Россия готовы перейти в наступление.

Оккупанты ищут уязвимые места в нашей обороне и могут попытаться рассредоточить украинские подразделения.

Россия, опасаясь увеличения арсенала западного оружия в Украине, хочет пойти в наступление первой.

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Поэтому российское командование бросает десятки тысяч новобранцев на фронт в надежде подавить украинцев. Они пытаются атаковать хорошо укрепленные позиции ВСУ на востоке, ищут уязвимые места и готовят почву для нового масштабного наступления.

Военные аналитики говорят, что ВСУ попытаются разделить силы противника, надеясь прорвать российские позиции на юге и перерезать им пути снабжения, идущие из Крыма.

— Нет никаких сомнений в том, что обе стороны хотят перейти в наступление. Но на самом деле все сводится к тому, насколько велика способность обеих стороны это сделать, — сказал Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке.

По мнению военных аналитиков, Россия собирает десятки тысяч военнослужащих, чтобы попытаться атаковать с севера и подняться с юга. Армия РФ хочет окружить украинские силы на Донбассе.

Но при этом Россия может попытаться открыть новый фронт, чтобы рассеять украинские силы.

Атака с нового фронта, скорее всего, будет означать наступление с территории самой России, поэтому украинцы внимательно следят за передвижениями вокруг приграничного города Сумы, а также за любыми попытками россиян начать наступление с Харьковской области.

Фото: ГУР МО