Лютий, 11 в 11:04

Протягом усієї зими війна в Україні йшла повільно, але дуже жорстоко. Але тепер і Україна, і Росія готові перейти у наступ.

Окупанти шукають вразливі місця в нашій обороні та можуть спробувати розосередити українській підрозділи.

Росія, побоюючись збільшення арсеналу західної зброї в Україні, хоче піти в наступ першою.

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Тому російське командування кидає десятки тисяч новобранців на фронт, сподіваючись придушити українців. Вони намагаються атакувати добре укріплені позиції ЗСУ на сході, шукають вразливі місця та готують ґрунт для нового масштабного наступу.

Військові аналітики кажуть, що ЗСУ спробують розділити сили противника, сподіваючись прорвати російські позиції на півдні та перерізати їм шляхи постачання, що йдуть із Криму.

– Немає жодних сумнівів у тому, що обидві сторони хочуть перейти у наступ. Але насправді все зводиться до того, наскільки великою є здатність обох сторін це зробити, — сказав Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці.

На думку військових аналітиків, Росія збирає десятки тисяч військовослужбовців, щоб спробувати атакувати з півночі та піднятися з півдня. Армія РФ хоче оточити українські сили на Донбасі.

Але Росія може спробувати відкрити новий фронт, щоб розсіяти українські сили.

Атака з нового фронту, ймовірно, означатиме наступ із території самої Росії, тому українське командування уважно стежить за пересуваннями навколо прикордонного міста Суми, а також за будь-якими спробами росіян розпочати наступ із Харківської області.