Зеленский оценил, когда Украина может стать членом ЕС и НАТО

Февраль, 11 в 13:15

Через два года Украина сможет стать полноценным членом Европейского Союза, а после победы наша страна присоединится к Североатлантическому блоку.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на онлайн-саммите, организованном банком JP Morgan.

— Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности, – сказал президент.

По словам главы государства, лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к военно-политическому союзу.

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— Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия… И я считаю, что после победы мы будем в НАТО, – заявил Зеленский.

Участники онлайн-саммита также обсудили создание платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и перспективные направления крупных инвестиционных проектов в Украине, в частности в секторах зеленой энергетики, IТ и агротехнологий.