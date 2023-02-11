Зеленський оцінив, коли Україна може стати членом ЄС та НАТО

Лютий, 11 в 13:15

Через два роки Україна зможе стати повноцінним членом Європейського Союзу, а після перемоги наша країна приєднається до Північноатлантичного блоку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на онлайн-саміті, організованому банком JP Morgan.

— Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас й іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки, – сказав президент.

За словами глави держави, найкращою гарантією для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до військово-політичного союзу.

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— Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія… І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО, – заявив Зеленський.

Учасники онлайн-саміту також обговорили створення платформи для залучення приватного капіталу до відбудови України та перспективні напрями великих інвестиційних проєктів в Україні, зокрема в секторах зеленої енергетики, IТ та агротехнологій.