Активизировалась вражеская авиация над Азовским морем: в Запорожье слышны взрывы
Требует проверки
Утром 13 февраля в Запорожье прогремели взрывы.
По данным мониторинговых каналов, над акваторией Азовского моря зафиксирована активность авиации РФ.
В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.
Сейчас смотрят
Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.