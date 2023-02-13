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Факты / Україна

Активизировалась вражеская авиация над Азовским морем: в Запорожье слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

Утром 13 февраля в Запорожье прогремели взрывы.

По данным мониторинговых каналов, над акваторией Азовского моря зафиксирована активность авиации РФ.

В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

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Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.

Карта повітряних тривог 13 лютого 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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