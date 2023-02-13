Активізувалась ворожа авіація над Азовським морем: у Запоріжжі чутно вибухи

Лютий, 13 в 8:54

Уранці 13 лютого в Запоріжжі пролунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, над акваторією Азовського моря зафіксовано активність авіації РФ.

Нині в місті та області оголошено повітряну тривогу.

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Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.