Активізувалась ворожа авіація над Азовським морем: у Запоріжжі чутно вибухи
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Уранці 13 лютого в Запоріжжі пролунали вибухи.
За даними моніторингових каналів, над акваторією Азовського моря зафіксовано активність авіації РФ.
Нині в місті та області оголошено повітряну тривогу.
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Офіційних коментарів від влади міста та області поки що не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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