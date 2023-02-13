Февраль, 13 в 7:00

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Гряниковка Харьковской области ;

; Кременная, Белогоровка Луганской области ;

; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка Донецкой области ;

; Зализничное Запорожской области.

Карта боевых действий в Украине на 13.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 355-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.