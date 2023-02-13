Карта бойових дій на 13.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 13 в 7:00

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Гряниківка Харківської області ;

; Кремінна, Білогорівка Луганської області ;

; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області ;

; Залізничне Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні на 13.02.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.