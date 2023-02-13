Карта бойових дій на 13.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Гряниківка Харківської області;
- Кремінна, Білогорівка Луганської області;
- Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області;
- Залізничне Запорізької області.
Карта бойових дій в Україні на 13.02.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.