Февраль, 13 в 9:22

Российские войска при обстреле Херсонской области повредили железнодорожное полотно.

Обновлено. Поэтому на сегодня финальной остановкой поезда №102/101 Киев – Херсон станет Николаев.

Пассажиров из Николаева в Херсон доставят автобусными шаттлами.

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Также автобусами будут перевезены в Николаев херсонцы, которые ожидают рейс в киевском направлении.

В Укрзализнице выразили благодарность Херсонской областной военной администрации за то, что оперативно помогли обеспечить бесперебойную логистику в регионе.

Дополнительные автобусы предоставила и Николаевская ОВА. Благодаря этому более полусотни пассажиров поезда 102/101 Киев-Херсон удастся довезти до конечной станции быстрее.

Эти же автобусы будут ожидать на вокзале в Николаеве пассажиров поезда 110/109 Львов – Херсон, чтобы тоже доставить их до конечной остановки.

Из Херсона в Николаев довезут тех пассажиров, которые около 14:00 будут ждать рейса Херсон – Львов.

– Ремонт колеи уже продолжается. О возможных изменениях в следующих рейсах Укрзализныця сообщит дополнительно, – пообещали представители национального перевозчика.

Напомним, что ночью 13 февраля в Херсоне раздавались взрывы.

Громкие звуки люди слышали после полуночи.

По данным местных сообществ, оккупанты били по областному центру и пригороду из артиллерии и минометов.

После обстрела в нескольких районах Херсона исчез свет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укрзализныця