Під вогнем артилерії та мінометів: у Херсоні вночі пролунали вибухи
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Уночі 13 лютого в Херсоні прогриміли вибухи.
Гучні звуки почали лунати після опівночі.
За даними місцевих спільнот, окупанти гатили по обласному центру та передмістю з артилерії та мінометів.
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Після обстрілу в кількох районах Херсону зникло світло.
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