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Факти / Україна

Під вогнем артилерії та мінометів: у Херсоні вночі пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Під вогнем артилерії та мінометів: у Херсоні вночі пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 13 лютого в Херсоні прогриміли вибухи.

Гучні звуки почали лунати після опівночі.

За даними місцевих спільнот, окупанти гатили по обласному центру та передмістю з артилерії та мінометів.

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Після обстрілу в кількох районах Херсону зникло світло.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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