Під вогнем артилерії та мінометів: у Херсоні вночі пролунали вибухи

Лютий, 13 в 6:04

Уночі 13 лютого в Херсоні прогриміли вибухи.

Гучні звуки почали лунати після опівночі.

За даними місцевих спільнот, окупанти гатили по обласному центру та передмістю з артилерії та мінометів.

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Після обстрілу в кількох районах Херсону зникло світло.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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