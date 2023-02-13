РФ разместила на базе отдыха в Лазурном почти 200 росгвардейцев – Генштаб
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РФ направила на временно захваченную территорию Херсонской области около 200 военнослужащих Росгвардии.
Оккупантов перебросили туда для усиления контрдиверсионных мер.
По данным украинской стороны, росгвардейцы были расселены на территории базы отдыха Чайка в Лазурном.
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