Февраль, 13 в 6:35

РФ направила на временно захваченную территорию Херсонской области около 200 военнослужащих Росгвардии.

Оккупантов перебросили туда для усиления контрдиверсионных мер.

По данным украинской стороны, росгвардейцы были расселены на территории базы отдыха Чайка в Лазурном.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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