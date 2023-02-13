РФ розмістила на базі відпочинку в Лазурному майже 200 росгвардійців – Генштаб
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РФ спрямувала на тимчасово захоплену територію Херсонської області близько 200 військовослужбовців Росгвардії.
Окупантів перекинули туди для посилення контрдиверсійних заходів.
За даними української сторони, росгвардійців розселили на території бази відпочинку Чайка в Лазурному.
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