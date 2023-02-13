РФ розмістила на базі відпочинку в Лазурному майже 200 росгвардійців – Генштаб

Лютий, 13 в 6:35

РФ спрямувала на тимчасово захоплену територію Херсонської області близько 200 військовослужбовців Росгвардії.

Окупантів перекинули туди для посилення контрдиверсійних заходів.

За даними української сторони, росгвардійців розселили на території бази відпочинку Чайка в Лазурному.

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Для безпеки загарбників у селищі обмежено пересування місцевих жителів, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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