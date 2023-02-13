Расстреляли, как индюков в тире: CNN о разгроме россиян под Угледаром
Хаотические кадры, на которых российские танки виляют, прежде чем позорваться на мине, как оккупанты бегут в разных направлениях, некоторые охвачены огнем, а также тела солдат на гусеницах танков, были сняты украинскими военными с дрона близ Угледара.
Российские военные блогеры назвали эти кадры фиаско и даже хуже.
Поражение в Угледаре свидетельствует о хронических неудачах в командовании и тактике готовящихся к весеннему наступлению россиян. Если Россия повторит такие просчеты на другом участке фронта, это может стать крахом для Кремля в его планах захватить новые территории, пишет CNN.
Редакция CNN нашла около 20 видео, демонстрирующих основные тактические ошибки на открытой местности, где украинцы могут накрывать захватчиков артиллерией, а минные поля умножают потери россиян.
Так, на одном из таких видео показано, как танк наезжает на минное поле и взрывается, а за ним почти незаметно следует боевая машина пехоты, которую постигла та же участь. Другие показывают, как украинские дроны сбрасывают небольшие взрывные заряды на неподвижные танки.
Согласно видео, обнародованным украинскими военными и проанализированным CNN и военными экспертами, по меньшей мере 20 российских танков и машин пехоты были выведены из строя или уничтожены за считанные дни.
На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль полос деревьев, где пытались наступать российские танки.
Параллельно в российском Минобороны настаивают, что штурм Угледара, в котором участвует 155 бригада морской пехоты, “идет по плану”. Хотя главарь террористической организации “ДНР” Денис Пушилин признавал, что в районе Угледара жарко.
Военный историк Том Купер описывает Угледар как большую высокую крепость среди пустой равнинной пустыни.
Российские войска пытались взять его уже три месяца. Ранее непродуманный план взятия Угледара в ноябре привел к значительным потерям и почти к мятежу среди военнослужащих 155 бригады морской пехоты РФ.
Купер говорит, что россияне собрали “грозные” силы вокруг Угледара, “в общей сложности около 20 тыс. военных, 90 танков, возможно, вдвое больше БМП и около 100 артиллерийских орудий”. Но атаки, предпринятые в последнюю неделю января, имели серьезные недостатки.
— Они (россияне, — Ред.) продвигались по узкому маршруту, все время в поле зрения украинцев, расположенных на высоких домах в Угледаре, и сталкивались с примерно 500-метровой пустой местностью на восточной стороне города.
Украинская артиллерия не только нанесла значительные потери наступающим подразделениям, но и ударила по их тылам, перерезав как пути их поставки, так и возможные пути ухода, — написал Купер в своем блоге.
Российские военные блогеры неудержимо критиковали последнюю попытку наступления на Угледар, в том числе звучали слова, что оккупантов “расстреляли, как индюшек в тире”.
Другие российские блогеры сетовали на едва заметные колонны танков россиян и плохую модернизацию машин: Как слепым, глухим танкам, БТР с такой же слепой, глухой пехотой воевать без колонн?
Еще один блогер сказал, что российские войска обречены повторить свои ошибки с нынешними командирами.
Но Институт изучения войны (ISW) говорит, что плохое руководство является лишь частью проблемы: “очень дисфункциональная тактика больше свидетельствует о том, что 155 бригада морской пехоты, вероятно, состоит из плохо обученных мобилизованных, чем плохого командования”.
Министерство обороны Британии сообщило в воскресенье, что рост потерь россиян, в частности в Угледаре, “вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте”.
ISW пишет, что неудачи в Угледаре, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские силы способны начать решительную наступательную операцию.
Однако некоторые украинские подразделения испытывают нехватку боеприпасов из-за увеличения темпов российских операций. Аналитики говорят, что задача для украинцев состоит в том, чтобы достаточно быстро пополнить передовые части снарядами и противотанковыми ракетами.
Российские войска продолжают обладать заметным преимуществом в огневой мощи. В субботу они запустили шквал термобарических ракет по Угледару, напоминая, что больше способны разрушить, чем захватить территорию.