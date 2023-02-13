Под Угледаром ВСУ уничтожили элитную российскую бригаду
В Донецкой области ВСУ разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока.
Об этом сообщает американское издание Politico.
Отмечается, что бригада была ликвидирована полностью включительно с командным составом.
—155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром, — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
По словам спикера, на Донецком направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов. За неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.
Ранее канадская разведка сообщала, что у российских военных возник серьезный дефицит вооружения. В связи с этим агрессору пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным союзникам для поставки нескольких типов боеприпасов.