Февраль, 13 в 10:45

В Донецкой области ВСУ разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Отмечается, что бригада была ликвидирована полностью включительно с командным составом.

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—155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром, — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По словам спикера, на Донецком направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов. За неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

Ранее канадская разведка сообщала, что у российских военных возник серьезный дефицит вооружения. В связи с этим агрессору пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным союзникам для поставки нескольких типов боеприпасов.