Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Под Угледаром ВСУ уничтожили элитную российскую бригаду

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Требует проверки
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой области ВСУ разгромили элитную 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Отмечается, что бригада была ликвидирована полностью включительно с командным составом.

Сейчас смотрят

155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По словам спикера, на Донецком направлении ежедневно погибали 150-300 российских морпехов. За неделю было уничтожено около 130 единиц вражеской техники, в том числе 36 танков.

Ранее канадская разведка сообщала, что у российских военных возник серьезный дефицит вооружения. В связи с этим агрессору пришлось обратиться к своим немногочисленным зарубежным союзникам для поставки нескольких типов боеприпасов.

Читайте
ВСУ не дадут пройти оккупантам: героическая битва за Угледар продолжается

Источник: Politico
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка