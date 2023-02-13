Розстріляли, як індиків у тирі: CNN про розгром росіян під Вугледаром

Лютий, 13 в 20:46

Хаотичні кадри, на яких російські танки виляють, перш ніж підірватися на міні, як окупанти біжать у різних напрямках, деякі охоплені вогнем, а також тіла солдатів на гусеницях танків, були зняті українськими військовими з дрона поблизу Вугледара.

Російські військові блогери назвали ці кадри фіаско і навіть гірше.

Поразка у Вугледарі свідчить про хронічні невдачі в командуванні та тактиці росіян, які готуються до весняного наступу. Якщо Росія повторить такі прорахунки на іншій ділянці фронту – це може стати крахом для Кремля у його планах захопити нові території, пише CNN.

Зараз дивляться

Редакція CNN знайшла близько 20 відео, які демонструють основні тактичні помилки на відкритій місцевості, де українці можуть накривати загарбників артилерією, а мінні поля множити втрати росіян.

Так, на одному з таких відео показано, як танк наїжджає на мінне поле і вибухає, а за ним майже непомітно слідує бойова машина піхоти, яку спіткала та ж доля. Інші показують, як українські безпілотники скидають невеликі вибухові заряди на непорушні танки.

Згідно з відео, оприлюдненими українськими військовими та проаналізованими CNN та військовими експертами, щонайменше 20 російських танків і машин піхоти були виведені з ладу або знищені за лічені дні.

На супутникових знімках видно інтенсивні удари вздовж смуг дерев, де намагалися наступати російські танки.

Паралельно у російському Міноборони наполягають, що штурм Вугледара, в якому бере участь 155 бригада морської піхоти, “йде за планом”. Хоча ватажок терористичної організації “ДНР” Денис Пушилін визнавав, що в районі Вугледара спекотно.

Читайте Під Вугледаром ЗСУ знищили елітну російську бригаду

Військовий історик Том Купер описує Вугледар як велику високу фортецю посеред порожньої рівнинної пустелі.

Російські війська намагалися взяти його вже три місяці. Раніше непродуманий план взяття Вугледара в листопаді призвів до значних втрат і майже до заколоту серед військовослужбовців 155 бригади морської піхоти РФ.

Купер каже, що росіяни зібрали “грізні” сили навколо Вугледара, “загалом близько 20 тис. військових, 90 танків, можливо, вдвічі більше БМП і близько 100 артилерійських знарядь”. Але атаки, розпочаті в останній тиждень січня, мали серйозні недоліки.

— Вони (росіяни, – Ред.) просувалися відносно вузьким маршрутом, увесь час у полі зору українців, розміщених на високих будинках у Вугледарі, і стикаються із приблизно 500-метровою порожньою місцевістю на східній стороні міста. Українська артилерія не лише завдала значних втрат підрозділам, що наступають, а й вдарила по їхніх тилах, перерізавши як шляхи їх постачання, так і можливі шляхи відходу, — написав Купер у своєму блозі.

Російські військові блогери нестримно критикували останню спробу наступу на Вугледар, зокрема лунали слова, що окупантів “розстріляли, як індиків у тирі”.

Інші російські блогери нарікали на ледь помітні колони танків росіян та погану модернізацію машин: Як сліпим, глухим танкам, БТР з такою ж сліпою, глухою піхотою воювати без колон?

Ще один блогер сказав, що російські війська приречені повторити свої помилки з нинішніми командирами.

Але Інститут вивчення війни (ISW) каже, що погане керівництво є лише частиною проблеми: “дуже дисфункціональна тактика більше свідчить про те, що 155 бригада морської піхоти, ймовірно, складається з погано навчених мобілізованих, ніж поганого командування”.

Міністерство оборони Британії повідомило в неділю, що зростання втрат росіян, зокрема у Вугледарі, “ймовірно, пов’язано з низкою факторів, зокрема браком навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті”.

ISW пише, що невдачі біля Вугледара, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські сили здатні розпочати рішучу наступальну операцію.

Однак деякі українські підрозділи відчувають нестачу боєприпасів через збільшення темпів російських операцій. Аналітики кажуть, що завдання для українців полягає в тому, щоб достатньо швидко поповнити передові частини снарядами та протитанковими ракетами.

Російські війська продовжують мати помітну перевагу у вогневій потужності. У суботу вони запустили шквал термобаричних ракет по Вугледару, нагадуючи, що вони більше здатні завдати руйнувань, ніж захопити територію.