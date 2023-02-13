Розстріляли, як індиків у тирі: CNN про розгром росіян під Вугледаром
Хаотичні кадри, на яких російські танки виляють, перш ніж підірватися на міні, як окупанти біжать у різних напрямках, деякі охоплені вогнем, а також тіла солдатів на гусеницях танків, були зняті українськими військовими з дрона поблизу Вугледара.
Російські військові блогери назвали ці кадри фіаско і навіть гірше.
Поразка у Вугледарі свідчить про хронічні невдачі в командуванні та тактиці росіян, які готуються до весняного наступу. Якщо Росія повторить такі прорахунки на іншій ділянці фронту – це може стати крахом для Кремля у його планах захопити нові території, пише CNN.
Редакція CNN знайшла близько 20 відео, які демонструють основні тактичні помилки на відкритій місцевості, де українці можуть накривати загарбників артилерією, а мінні поля множити втрати росіян.
Так, на одному з таких відео показано, як танк наїжджає на мінне поле і вибухає, а за ним майже непомітно слідує бойова машина піхоти, яку спіткала та ж доля. Інші показують, як українські безпілотники скидають невеликі вибухові заряди на непорушні танки.
Згідно з відео, оприлюдненими українськими військовими та проаналізованими CNN та військовими експертами, щонайменше 20 російських танків і машин піхоти були виведені з ладу або знищені за лічені дні.
На супутникових знімках видно інтенсивні удари вздовж смуг дерев, де намагалися наступати російські танки.
Паралельно у російському Міноборони наполягають, що штурм Вугледара, в якому бере участь 155 бригада морської піхоти, “йде за планом”. Хоча ватажок терористичної організації “ДНР” Денис Пушилін визнавав, що в районі Вугледара спекотно.
Військовий історик Том Купер описує Вугледар як велику високу фортецю посеред порожньої рівнинної пустелі.
Російські війська намагалися взяти його вже три місяці. Раніше непродуманий план взяття Вугледара в листопаді призвів до значних втрат і майже до заколоту серед військовослужбовців 155 бригади морської піхоти РФ.
Купер каже, що росіяни зібрали “грізні” сили навколо Вугледара, “загалом близько 20 тис. військових, 90 танків, можливо, вдвічі більше БМП і близько 100 артилерійських знарядь”. Але атаки, розпочаті в останній тиждень січня, мали серйозні недоліки.
— Вони (росіяни, – Ред.) просувалися відносно вузьким маршрутом, увесь час у полі зору українців, розміщених на високих будинках у Вугледарі, і стикаються із приблизно 500-метровою порожньою місцевістю на східній стороні міста.
Українська артилерія не лише завдала значних втрат підрозділам, що наступають, а й вдарила по їхніх тилах, перерізавши як шляхи їх постачання, так і можливі шляхи відходу, — написав Купер у своєму блозі.
Російські військові блогери нестримно критикували останню спробу наступу на Вугледар, зокрема лунали слова, що окупантів “розстріляли, як індиків у тирі”.
Інші російські блогери нарікали на ледь помітні колони танків росіян та погану модернізацію машин: Як сліпим, глухим танкам, БТР з такою ж сліпою, глухою піхотою воювати без колон?
Ще один блогер сказав, що російські війська приречені повторити свої помилки з нинішніми командирами.
Але Інститут вивчення війни (ISW) каже, що погане керівництво є лише частиною проблеми: “дуже дисфункціональна тактика більше свідчить про те, що 155 бригада морської піхоти, ймовірно, складається з погано навчених мобілізованих, ніж поганого командування”.
Міністерство оборони Британії повідомило в неділю, що зростання втрат росіян, зокрема у Вугледарі, “ймовірно, пов’язано з низкою факторів, зокрема браком навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті”.
ISW пише, що невдачі біля Вугледара, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські сили здатні розпочати рішучу наступальну операцію.
Однак деякі українські підрозділи відчувають нестачу боєприпасів через збільшення темпів російських операцій. Аналітики кажуть, що завдання для українців полягає в тому, щоб достатньо швидко поповнити передові частини снарядами та протитанковими ракетами.
Російські війська продовжують мати помітну перевагу у вогневій потужності. У суботу вони запустили шквал термобаричних ракет по Вугледару, нагадуючи, що вони більше здатні завдати руйнувань, ніж захопити територію.