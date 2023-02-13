Февраль, 13 в 8:12

На 355-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 138 тысяч.

По состоянию на 13 февраля Вооруженные силы Украины ликвидировали уже ориентировочно 138 340 захватчиков.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 560 оккупантов.

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В течение 12 февраля ВСУ сожгли три вражеских танка, четыре боевых бронированных машины, три артиллерийские системы.

Кроме того, у россиян автомобильной техники и автоцистерн стало меньше на две единицы.

На столько же сократились запасы специальной техники.

Потери РФ на 13 февраля 2023

личного состава – около 138 340 (+560),

танков ‒ 3 283 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 6 492 (+4),

артиллерийских систем – 2 290 (+3),

реактивных систем залпового огня – 465,

средств противовоздушной обороны ‒ 234,

самолетов – 296,

вертолетов – 286,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 007,

крылатых ракет ‒ 857,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 150 (+2),

специальной техники – 217 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 355-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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