Уже 138 тис. вбитих окупантів: втрати РФ на 13 лютого

Лютий, 13 в 8:12

На 355-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 138 тисяч.

Станом на 13 лютого Збройні сили України ліквідували вже орієнтовно 138 340 загарбників.

За добу українські захисники знищили ще 560 окупантів.

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Протягом 12 лютого ЗСУ спалили три ворожі танки, чотири бойових броньованих машини, три артилерійські системи.

Крім того, у росіян автомобільної техніки та автоцистерн поменшало на дві одиниці.

На стільки скоротилися запаси спеціальної техніки.

Втрати РФ на 13 лютого 2023

особового складу ‒ близько 138 340 (+560),

танків ‒ 3 283 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 6 492 (+4),

артилерійських систем – 2 290 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 465,

засобів протиповітряної оборони ‒ 234,

літаків – 296,

гелікоптерів – 286,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 007,

крилатих ракет ‒ 857,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 150 (+2),

спеціальної техніки ‒ 217 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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