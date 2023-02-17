Февраль, 17 в 13:59

В Кремле осознают, что деоккупация Крыма неизбежна. Именно поэтому РФ перебрасывает на полуостров дополнительные военные подразделения и готовит укрепления.

Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью АрмияInform.

Он отметил, что деоккупация Крымского полуострова и возвращение его под юрисдикцию Украины будет включать в себя ряд аспектов: военный, экономический, социально-гуманитарный и юридический. И военный компонент является ключевым фактором освобождения Крыма.

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– За последние годы весь мир убедился, что никакие ограничения, экономические санкции, мировая дипломатия, международное право не решат вопроса деоккупации украинских территорий. Так что без применения силы в этом процессе мы не обойдемся. Это ключевой фактор деоккупации. Другое дело, как именно Украина будет применять военный компонент, — подчеркнул Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что Россия на фоне получения Украиной новых вооружений перебрасывает на север полуострова новые силы, возводит оборонительные сооружения.

– Очевидно, что в Кремле готовятся, осознавая неизбежность деоккупации, – заявил он.

В то же время украинская разведка оценивает как невысокую вероятность применения РФ ядерного оружия даже после того, как Украина начнет активную операцию по освобождению Крыма. По словам Скибицкого, в Кремле осознают, что ядерный удар не поможет выиграть войну, но приведет к быстрому распаду РФ.

– После восстановления территориальной целостности Украины в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни. Крымский полуостров снова станет популярным украинским курортом, – заявил представитель ГУР.

По данным разведки, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в оккупированном Крыму меняются настроения населения. Украинская разведка отслеживает их динамику.

Как объяснил Скибицкий, отношение к России на полуострове меняется и у тех, кто имеет на материковой части Украины пострадавших от войны родственников, и у симпатиков российского режима.

– Симпатиков российского оккупационного режима в Крыму после его зверств и военных преступлений становится все меньше, – уточнил представитель ГУР.

Комментируя события, связанные с оккупацией Крыма в 2014 году, Скибицкий напомнил, что тогдашние власти Украины (экс-президент Виктор Янукович) работали в интересах РФ. Поэтому никто не реагировал на множество индикаторов, сигнализировавших об угрозе серьезной российской эскалации на полуострове.

– В условиях, когда представители власти, наделенные полномочиями давать соответствующие приказы, фактически работали в интересах России и годами подрывали нашу обороноспособность, а враг системно готовился к захвату Крыма, об эффективности попыток помешать оккупации говорить не приходится, – объяснил Скибицкий.

Недавно руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Крым обязательно вернется домой, при этом никакого ядерного удара РФ не будет, поскольку это только тактика устрашения.

Источник: ГУР Минобороны Украины, АрмияInform