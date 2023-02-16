Февраль, 16 в 20:33

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес подчеркнул, что пока Крым находится под оккупацией России и является ее военной базой, Украина не сможет чувствовать себя в безопасности и возобновить экономическую деятельность в Черноморском регионе.

Об этом Ходжес сообщил во время участия в Kyiv Jewish Forum.

Он напомнил, что Черноморский флот россиян способен прерывать или блокировать коммерческие перевозки из Одессы. Кроме того, Крым уже является стартовой площадкой для российских беспилотников и Военно-воздушных сил.

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– Мариуполь или освобожденные порты никогда не смогут восстановиться и стать функциональными, пока россияне контролируют доступ к морю. И мы знаем, что они никогда не выполнят никакого соглашения, – подчеркнул Ходжес.

Он добавил, что вероятные переговоры о статусе Крымского полуострова – это ловушка для Украины, ведь тогда россияне подождут несколько лет, пока союзники не потеряют интерес, после чего начнут новое наступление.

– Я считаю, что Крым по этим причинам является решающей площадкой. Когда Украина освободит Крым, то за ним будет и Донбасс, – сказал Ходжес.

По его словам, для защиты суверенитета в долгосрочной перспективе Украина должна вернуть все свои утраченные территории и вступить в ЕС и НАТО. Россия же должна быть привлечена к ответственности за совершенные ею военные преступления.