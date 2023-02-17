Лютий, 17 в 13:59

У Кремлі усвідомлюють, що деокупація Криму є неминучою. Саме тому РФ перекидає на півострів додаткові військові підрозділи та готує укріплення.

Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю АрміяInform.

Він зазначив, що деокупація Кримського півострова та повернення його під юрисдикцію України включатиме низку аспектів: військовий, економічний, соціально-гуманітарний та юридичний. І військовий компонент є ключовим фактором звільнення Криму.

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– За останні роки весь світ переконався, що жодні обмеження, економічні санкції, світова дипломатія, міжнародне право не вирішать питання деокупації українських територій. Тож без застосування сили в цьому процесі ми не обійдемося. Це ключовий фактор деокупації. Інша річ, як саме Україна застосовуватиме військовий компонент, – наголосив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що Росія на тлі отримання Україною нових озброєнь перекидає на північ півострова нові сили, зводить оборонні споруди.

– Очевидно, що у Кремлі готуються, усвідомлюючи неминучість деокупації, – заявив він.

Водночас українська розвідка оцінює як невисоку ймовірність застосування РФ ядерної зброї навіть після того, як Україна розпочне активну операцію зі звільнення Криму. За словами Скібіцького, в Кремлі усвідомлюють, що ядерний удар не допоможе виграти війну, але призведе до швидкого розпаду РФ.

– Після відновлення територіальної цілісності України в Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального і безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом, – заявив представник ГУР.

За даними розвідки, від початку повномасштабної війни РФ проти України в окупованому Криму змінюються настрої населення. Українська розвідка відстежує їх динаміку.

Як пояснив Скібіцький, ставлення до Росії на півострові змінюється і в тих, хто має на материковій частині України постраждалих від війни родичів, і в симпатиків російського режиму.

– Симпатиків російського окупаційного режиму у Криму після його звірств та воєнних злочинів стає дедалі менше, – уточнив представник ГУР.

Коментуючи події, пов’язані з окупацією Криму в 2014 році, Скібіцький нагадав, що тодішня влада України (експрезидент Віктор Янукович) працювали в інтересах РФ. Тож ніхто не реагував на безліч індикаторів, які сигналізували про загрозу серйозної російської ескалації на півострові.

– В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали в інтересах Росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться, – пояснив Скібіцький.

Нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Крим обов’язково повернеться додому, при цьому жодного ядерного удару РФ не буде, оскільки це лише тактика залякування.

Джерело: ГУР Міноборони України, АрміяInform