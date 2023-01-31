Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что Крым обязательно вернется домой и при этом никакого ядерного удара не будет – россияне просто используют тактику запугивания.

– Это неправда (что Кремль применит ядерное оружие, чтобы остановить деоккупацию Крыма, – Ред.). И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году – там все и закончится. Это тактика запугивания, – заявил он.

Буданов добавил, что РФ – это страна, от которой “можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма”.

– Извините, но этого не будет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают, – считает Кирилл Буданов.

По его мнению, россияне в 2023 году сосредоточатся на попытке оккупации большей территории на востоке Украины. Он считает маловероятным возобновление наступления оккупационных войск из Беларуси – разве что для того, чтобы попытаться отвлечь и разделить оборону Украины.

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– Что будет дальше? Победа Украины. Тут не скажу ничего нового, – резюмировал Кирилл Буданов.

Источник : The Washington Post

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