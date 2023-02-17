Февраль, 17 в 20:58

Польша не готова передать Украине самолеты F-16 из-за небольшого количества этих истребителей, однако Варшава может отправить другие истребители, как часть совместного решения членов НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о поставках самолетов F-16 Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

— У нас совсем немного их (истребителей F-16, — Ред.), мы имеем немного. Но мы согласны поставить другой вид истребителей, имеющихся в нашем распоряжении вместе с другими, как часть решения членов НАТО, — сказал он.

Польский премьер добавил, что нельзя говорить, “что Украина не может быть побеждена, а РФ не может выиграть эту войну”, а правильнее было бы говорить, что “Россия должна проиграть эту войну и Украина должна выиграть эту войну”.

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Также Моравецкий напомнил, что Варшава уже поставила Киеву 250 танков и планирует отправить еще 60 модернизированных танков, помимо анонсированных 14 танков Leopard 2.

— Поэтому наибольшее количество танков, вероятно, предоставила Польша, — добавил он.

Ранее посол Польши в Германии заявил, что Варшава выступает за то, чтобы западные лидеры не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, но и приняли решение по этому вопросу.