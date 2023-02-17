В Мелитополе оккупанты установили башню мобильной связи для прослушивания абонентов
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области зафиксировали работу дополнительной башни мобильной связи, установленной захватчиками.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Посредством этой башни российские спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM-операторов.
Кроме того, в оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана, чтобы учить российских военных запускать и управлять ударными беспилотниками.
А для восполнения потерь в живой силе россияне начали заманивать в ряды российских оккупационных войск так называемых гастарбайтеров. Так, недавно нашим защитникам в Волновахском районе Донецкой области сдался в плен один из таких работников.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты пытаются заставить местное население получать российские паспорта. Заставляют угрозами, что пенсионеры не смогут получать пенсии, социальные выплаты и т.д.
Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариуполе предпринимателей принуждают ремонтировать российскую военную технику.