Февраль, 17 в 7:20

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области зафиксировали работу дополнительной башни мобильной связи, установленной захватчиками.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Посредством этой башни российские спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM-операторов.

Сейчас смотрят

Кроме того, в оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана, чтобы учить российских военных запускать и управлять ударными беспилотниками.

А для восполнения потерь в живой силе россияне начали заманивать в ряды российских оккупационных войск так называемых гастарбайтеров. Так, недавно нашим защитникам в Волновахском районе Донецкой области сдался в плен один из таких работников.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты пытаются заставить местное население получать российские паспорта. Заставляют угрозами, что пенсионеры не смогут получать пенсии, социальные выплаты и т.д.

Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариуполе предпринимателей принуждают ремонтировать российскую военную технику.