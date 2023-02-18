Лютий, 18 в 10:36

Вчора, 17 лютого, через окупований Мелітополь на Запорізький напрямок пройшла колона автобусів із російськими військовими.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в 43 білих автобусах перевозили бойовиків ПВК Вагнера.

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– Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю. Колону супроводжували позашляховики з позначкою ПВК Вагнера. Забули наклеїти допис – На забій, – розповів Іван Федоров.

Він також опублікував відео колони.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти встановили додаткову вежу мобільного зв’язку для прослуховування телефонних розмов абонентів GSM-операторів.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупаційна влада змушує місцеве населення отримувати російські паспорти.