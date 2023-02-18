Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок проїхала колона автобусів із вагнерівцями
Вчора, 17 лютого, через окупований Мелітополь на Запорізький напрямок пройшла колона автобусів із російськими військовими.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, в 43 білих автобусах перевозили бойовиків ПВК Вагнера.
Зараз дивляться
– Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю. Колону супроводжували позашляховики з позначкою ПВК Вагнера. Забули наклеїти допис – На забій, – розповів Іван Федоров.
Він також опублікував відео колони.
Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти встановили додаткову вежу мобільного зв’язку для прослуховування телефонних розмов абонентів GSM-операторів.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупаційна влада змушує місцеве населення отримувати російські паспорти.