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Факты / Україна

Террор и запугивание: в Мелитополе оккупанты прибегают к принудительной паспортизации

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Паспорт РФ
Фото: Dreamstime

Российские военные запугивают жителей оккупированных территорий и пытаются сделать их сообщниками своих противозаконных действий.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Несмотря на громкие заявления оккупантов о множестве желающих получить их нелепый аусвайс, на самом деле жители по роспаспорта не спешат. Потому захватчики решили усилить принудительную паспортизацию, — отмечает он.

Кроме того, Федоров перечислил меры террора оккупантов:

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  • объявили, что без паспорта сверхсложно будет вести бизнес;
  • владельцев украинских паспортов лишили возможности получать некоторые соцвыплаты;
  • для переоформления авто уже требуется паспорт РФ;
  • запугивают тем, что при отсутствии российского паспорта скоро невозможно будет владеть имуществом.

Кроме того, захватчики заявили, что с 1 марта пенсии будут получать только владельцы паспорта РФ.

— Другим – “прожиточный минимум”, на который невозможно прожить. Делают из жителей оккупированных, которых сами поставили на грань выживания, преступников. И думают, что так смогут покорить людей. Несмотря на давление и устрашение, даже с паспортами РФ, которые будут вынуждены взять, чтобы не умереть с голоду, непокоренные жители ВОТ остаются верными Украине и больше всего ждут победы! – добавил Федоров.

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