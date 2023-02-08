Террор и запугивание: в Мелитополе оккупанты прибегают к принудительной паспортизации

Февраль, 08 в 18:58

Российские военные запугивают жителей оккупированных территорий и пытаются сделать их сообщниками своих противозаконных действий.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Несмотря на громкие заявления оккупантов о множестве желающих получить их нелепый аусвайс, на самом деле жители по роспаспорта не спешат. Потому захватчики решили усилить принудительную паспортизацию, — отмечает он.

Кроме того, Федоров перечислил меры террора оккупантов:

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объявили, что без паспорта сверхсложно будет вести бизнес;

владельцев украинских паспортов лишили возможности получать некоторые соцвыплаты;

для переоформления авто уже требуется паспорт РФ;

запугивают тем, что при отсутствии российского паспорта скоро невозможно будет владеть имуществом.

Кроме того, захватчики заявили, что с 1 марта пенсии будут получать только владельцы паспорта РФ.