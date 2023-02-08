Террор и запугивание: в Мелитополе оккупанты прибегают к принудительной паспортизации
Российские военные запугивают жителей оккупированных территорий и пытаются сделать их сообщниками своих противозаконных действий.
Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
— Несмотря на громкие заявления оккупантов о множестве желающих получить их нелепый аусвайс, на самом деле жители по роспаспорта не спешат. Потому захватчики решили усилить принудительную паспортизацию, — отмечает он.
Кроме того, Федоров перечислил меры террора оккупантов:
- объявили, что без паспорта сверхсложно будет вести бизнес;
- владельцев украинских паспортов лишили возможности получать некоторые соцвыплаты;
- для переоформления авто уже требуется паспорт РФ;
- запугивают тем, что при отсутствии российского паспорта скоро невозможно будет владеть имуществом.
Кроме того, захватчики заявили, что с 1 марта пенсии будут получать только владельцы паспорта РФ.
— Другим – “прожиточный минимум”, на который невозможно прожить. Делают из жителей оккупированных, которых сами поставили на грань выживания, преступников. И думают, что так смогут покорить людей. Несмотря на давление и устрашение, даже с паспортами РФ, которые будут вынуждены взять, чтобы не умереть с голоду, непокоренные жители ВОТ остаются верными Украине и больше всего ждут победы! – добавил Федоров.