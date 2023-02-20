Это сигнал для России, Китая и ЕС: эксперты и иноСМИ о визите Байдена в Киев

Февраль, 20 в 21:19

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с официальным визитом, ставшим событием по-настоящему исторического масштаба.

Известно, что между нынешним и предыдущим визитом лидера Соединенных Штатов в Украину прошло почти 15 лет – в последний раз украинское государство посещал Джордж Буш-младший в 2008 году.

Неанонсированный визит стал неожиданностью, которую, тем не менее, не удалось скрывать до последнего. Так, утром Киев застрял в пробках из-за неожиданного перекрытия центра. Позже, около 11 утра, корреспондент немецкого Bild Юлиан Репке отметил, что в Киеве находится с визитом президент Джо Байден. По его словам, это сильный знак именно диктатору Владимиру Путину, который почти год назад начал против Украины полномасштабную войну.

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Подтверждения информации журналиста некоторое время не было, пока по соцсетям не распространились фото и видео, подтвердившие визит Байдена в Украину.

А в 12 часов дня президент Владимир Зеленский показал совместное фото с Джо Байденом и поприветствовал прибытие американского коллеги в украинскую столицу.

Первоначально сообщалось, что 20 февраля Джо Байден должен был совершить визит в Польшу и пробыть там вплоть до 22 февраля.

Во вторник, 21 февраля, американский лидер, по плану, должен был выступить с речью в королевском дворце Аркады Кубицкого, во время которой он должен был затронуть тему войны РФ против Украины.

Однако планы, судя по всему, несколько изменились – днем 20 февраля Байден под звуки воздушной тревоги вместе с президентом Владимиром Зеленским находился на Михайловской площади в центре Киева, где главы государств вместе почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.

– Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, – заявил Джо Байден, комментируя свой визит журналистам.

Военная помощь, санкции и Китай: что сказали Зеленский и Байден

На сайте Белого дома почти сразу после подтверждения визита Джо Байдена появилось заявление президента США о расширении санкций против России и новом пакете военной помощи для Украины.

Байден подчеркнул, что проводит встречу с президентом Зеленским и его командой для расширенной дискуссии по поддержке Украины.

Он анонсировал очередные поставки критически важного оборудования, которое будет содержать артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, которые должны помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок.

Кроме того, позже на этой неделе должны были объявить о дополнительных санкциях против элит и компаний РФ, а также тех, кто поддерживает ее военную машину.

Как уточнил Байден в комментарии журналистам, Украина получит миллиарды в виде бюджетной помощи от США.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что результаты сегодняшней встречи с Байденом будут отражены на поле боя.

По словам американского лидера, в рамках нового пакета помощи стоимостью около $500 млн Украина получит больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы и гаубицы.

Глава Соединенных Штатов отметил, что война в Украине стала крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе за последние 75 лет, и украинцы обязательно одержат в ней победу.

Владимир Зеленский сообщил, что его переговоры с президентом США Джо Байденом в Киеве были очень содержательными – они проходили сначала тет-а-тет, а впоследствии – в расширенном формате.

– Результаты, безусловно, будут ощутимы на поле боя, в усилении наших воинов и освобождении наших территорий. Решения США по Abrams для Украины уже заложили такую основу для танковой коалиции. Исторически важен наш прогресс в отношении противовоздушной обороны, – сказал Зеленский.

Среди тем обсуждения с американским президентом он назвал дальнобойное оружие и другое вооружение, которое Украина еще не получила.

– Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот 2023 стал годом победы, – заявил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что преступная война РФ должна завершиться не только очищением украинской земли от российской оккупации, но и долгосрочными гарантиями безопасности.

Он уточнил, что именно в Украине решается судьба международного порядка, основанного на правилах.

Между тем, Джо Байден рассказал, что в противостоянии российской агрессии Украине помогают более 50 стран мира, оказывающих гуманитарную, экономическую и военную помощь, а также – накладывающих санкции на РФ.

– Итого мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО – все, что помогает защищать страну, – сказал президент США.

Он анонсировал, что, помимо прочего, сегодня Украине объявят дополнительную военную помощь от США на $2,5 млрд.

Зеленский отметил, что рассчитывает, что Соединенные Штаты примут участие в реализации украинской формулы мира, и добавил, что между Киевом и Вашингтоном уже есть понимание многих ее пунктов.

Он рассказал, что очень важен вопрос восстановления справедливости для Украины и всех, кто пострадал от террора и полномасштабной войны РФ. Зеленский призвал привлечь Россию к ответственности за агрессию и заставить ее возместить все убытки.

– По нашему мнению, конечно, нет альтернативы и созданию специального трибунала. Это позиция Украины, и мы будем ее поддерживать, – сообщил Владимир Зеленский.

Президент США, в свою очередь, отметил, что впереди Украину ждут тяжелые дни, недели и годы, потому что целью российского диктатора Владимира Путина является полное стирание нашей страны с карты.

Однако военная кампания российских агрессоров проваливается – они утратили половину изначально захваченных территорий и терпят тяжелые человеческие потери. РФ испытывает трудности с экономикой, которая изолирована и сталкивается с трудностями.

В то же время США готовы продолжать поддержку Украины – столько времени, сколько это потребуется.

Соединенные Штаты, по словам Байдена, предоставят Киеву больше Javelins, бронетехники, систем наблюдения и денег на прямую поддержку народа Украины.

Отдельно президент Зеленский высказался в отношении Китая, подчеркнув, что для Украины важно, чтобы Китай не поддержал РФ в ее захватнической агрессии – это могло бы спровоцировать начало мировой войны. Этот комментарий прозвучал на фоне информации о том, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует 24 февраля, в годовщину российского вторжения, выступить с “речью о мире”.

По состоянию на 14:10 стало известно о том, что американский лидер уехал из Киева. В общей сложности он пробыл в Украине около пяти часов.

Тем временем в Варшаве стартовала подготовка к визиту президента США Джо Байдена в Польшу.

В России же, в свою очередь, вероятно, пытаясь привлечь хотя бы долю общественного внимания к Владимиру Путину, запустили обратный отсчет к его завтрашней речи.

Там также анонсируют приезд на днях в РФ члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отмечая, что Путин, “не исключено”, встретится с ним в Москве.

Что пишут иноСМИ о визите Байдена в Украину

The New York Times рассказывает, что президент Байден передвигался по Украине от границы с Польшей с помощью поезда.

Издание утверждает, что визит Байдена в Киев совершен тайно из соображений безопасности.

Отмечается, что президент США покинул Вашингтон без предупреждения, после того как в субботу вечером вместе с супругой поужинал в ресторане за пределами редкого Белого дома.

Журналистка Валери Хопкинс подчеркнула в материале The New York Times, что некоторые аналитики заявили, что сегодняшняя поездка Джо Байдена в Украину подняла ставки, и что в этой связи российский президент Владимир Путин может внести дополнительные правки в свою будущую речь, чтобы “сделать ее еще более жесткой”.

Между тем, АР сообщает, что накануне визита Байдена в Киев США связывались с россиянами, чтобы избежать “просчетов”, которые могли бы привести к конфликту между двумя ядерными государствами.

В материале издания отмечается, что Белый дом не стал вдаваться в подробности этого разговора.

Журналисты подчеркивают, что, хотя западные зенитно-ракетные комплексы укрепили оборону Украины, визит Байдена стал тем редким случаем, когда американский лидер побывал в зоне конфликта, где США или их союзники не контролируют воздушное пространство.

В CNN пишут, что поездку Байдена в Украину держали в секрете сутки. По данным журналистов, президент США прилетел в Украину “под сенью темноты” – его самолет отправился с авиабазы Эндрюс в 4:15 в воскресенье по местному времени.

Сообщается, что представители СМИ были на борту самолета президента, однако им запретили брать с собой какие-либо устройства.

Кроме того, CNN сообщает, что сессия в Овальном кабинете в пятницу стала “кульминацией месяцев работы по планированию поездки небольшого количества лучших помощников Байдена”.

Заместитель советника по национальной безопасности Джон Финер отметил, что над планированием поездки работали начальники штаба, Совет нацбезопасности и военный офис Белого дома, чиновники Секретной службы США, Пентагона и разведывательного сообщества.

Сам Байден регулярно ознакамливался с планами поездки, включая оценки угрозы.

Но на финишную линию поездку вывели дискуссии между Белым домом и высшими политиками украинского правительства.

– Это был риск, на который Джо Байден был готов. Для него важно появиться, даже когда это тяжело, и он приказал своей команде, чтобы это произошло, независимо от того, насколько сложна логистика, – рассказала директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

Сообщается, что с Байденом путешествовало ограниченное количество чиновников, один из которых – советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

The Guardian пишет, что окончательное решение о визите в Украину президент США принял еще в пятницу, 17 февраля, обсудив это с топ-членами своей команды по национальной безопасности в Овальном кабинете.

В то же время Джейк Салливан отметил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до его отъезда. Он не стал уточнять, как отреагировали на эту информацию в Кремле.

Описывая переговоры Зеленского с Байденом, Салливан рассказал, что время было посвящено разговору о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях, которые позволят добиться успеха на фронте.

Лидеры США и Украины обсудили потребности Украины в энергетике и инфраструктуре, экономическую поддержку, гуманитарные потребности, а также – поговорили о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине и украинской формуле мира.

На вопрос, говорили ли Байден и Зеленский о конкретных системах вооружений, в частности, истребителях F-16, которые могут быть предоставлены Украине, Салливан ответил неоднозначно.

– Я думаю, оба президента изложили свои взгляды о ряде различных возможностей, которые были раскрыты в прессе как недавно, так и несколько месяцев назад. На этом я остановлюсь, – сказал он.

Салливан добавил, что было важно совершить эту поездку из-за критического момента – приближения годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Что говорят эксперты об историческом визите Байдена в Киев

Политический эксперт Олег Саакян рассказал в комментарии Фактам ICTV, что визит Джозефа Байдена в Украину продиктован сразу рядом причин.

Одна из них – внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах.

– Байден оказался в довольно сложной электоральной ситуации, и его команда ищет тему, с помощью которой он мог бы претендовать на второй срок. И сейчас мы видим, что Байден готов сделать ставку на Украину и увязать вопросы победы Украины в российско-украинской войне со своим вторым сроком, – пояснил он.

Таким образом, если Украина победит, Байден получит “дополнительные баллы” на президентских выборах в США. Если проиграет – это станет и его личной политической катастрофой.

Другой аспект – это месседж в российском направлении, совершенно понятный: США проанонсировали, что они будут с Украиной, и вопросы поддержки Украины – это вопрос личного политического будущего Байдена.

– Этим шагом фактически нанесен удар под дых предстоящим выступлениям Путина и его инициативам, которые мы видим в ближайшие два дня. В частности, и его потенциальной встрече в рамках визита в Москву с первым дипломатом Китая Ван И, которая пройдет в тени. Теперь и выступление, и встреча, и парламентские инициативы – это все станет второстепенным по отношению к визиту Байдена, – рассказал эксперт.

Он добавил, что отношения США и Китая в целом в последнее время оживились. Есть заявления и о подготовке визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, который переносили из-за аэростатов в воздухе. Плюс возможны коммуникации между Байденом и Си Цзиньпином в публичном поле.

– Это все говорит о том, что следует ожидать серьезных изменений или договоренностей на американо-китайском направлении. Поэтому следим за тем, с чем приедет представитель Китая и что будет сказано Си Цзиньпином во время его речи, анонсированной на 24 число, – прогнозирует политолог.

Он считает, что Си Цзиньпин в своей “речи о мире” на годовщину российского полномасштабного вторжения расставит акценты – в чем Китай поддерживает Россию, а в чем – нет.

– Все это будет сделано эвфемизмами, само название России может даже не прозвучать. Но все станет понятнее при сравнении сегодняшней речи Байдена и Си Цзиньпина. Мы увидим некоторые точки пересечения, – сообщил Саакян.

По его словам, своим визитом Байден показал на своем направлении решительность по отношению к Украине, что повлияет и на внутриевропейскую повестку дня.

Так, с полномасштабным вторжением в Европе начался тренд на падение антиамериканских настроений.

– Украина пока как ничто другое сплачивает Запад. Байдену же важно закрепить лидерские позиции США в Европе и насытить повестку дня инициативами. Так что такой визит, вероятно, это еще и инвестиции в партнерские отношения с европейским пространством, – резюмировал эксперт.

Политолог Олеся Яхно согласилась с такой оценкой Саакяна – она также подчеркнула, что от позиции США многое зависит и Европа смотрит на Вашингтон по вопросу предоставления оружия.

– Если Соединенные Штаты предоставляют что-то, то вслед за этим и Европа говорит, что она тоже готова. Что касается Китая, то мы знаем, что представители США неоднократно имели переговоры с китайскими коллегами, и Пекин, который пытается усидеть на двух стульях, неоднократно высказывался за территориальную целостность стран, в том числе Украины, – оценила она.

Яхно напомнила, что у Китая есть экономические и другие отношения с Россией, и об этом нельзя забывать. В то же время, по ее мнению, Пекин может сыграть свою роль в том, чтобы обезопасить и себя, в том числе, от ядерных рисков, предупредив РФ, где пролегают так называемые красные линии.

Тем временем главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков, комментируя топ-событие сегодняшнего дня, отметил, что, несмотря на то, что между нынешним и предыдущим визитом президентов США в Украину прошло почти 15 лет, между ними есть прямая связь.

– Нехватка стратегического видения 15 лет назад привела к трагедии 24.02.22. Окончательная цена непринятия Украины в НАТО оказалась гораздо больше, чем цена возможного членства Украины в Альянсе. И эта цена постоянно растет, – подчеркнул он у себя в Telegram.

Он рассказал, что Украина из одного из ключевых приоритетов политики США со временем стала все больше откатываться на периферию.

Поменять это, по мнению эксперта, не смогла даже агрессия РФ в 2014 году.