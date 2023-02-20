Це сигнал до Росії, Китаю та ЄС: експерти та іноЗМІ про візит Байдена в Київ

Лютий, 20 в 21:19

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув у Київ з офіційним візитом, який став подією по-справжньому історичного масштабу.

Відомо, що між нинішнім і попереднім візитом лідера Сполучених Штатів в Україну минуло майже 15 років – востаннє Українську державу відвідував Джордж Буш-молодший у 2008 році.

Неанонсований візит став несподіванкою, яку, тим не менш, не вдалось приховувати до останнього. Так, зранку Київ застряг у заторах через неочікуване перекриття центру. Пізніше, близько 11 ранку, кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке зазначив, що у Києві перебуває з візитом президент Джо Байден. За його словами, це – сильний знак саме диктатору Володимиру Путіну, який майже рік тому розпочав проти України повномасштабну війну.

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Підтвердження інформації журналіста певний час не було, аж поки соцмережами не розповсюдились фото та відео, які підтвердили візит Байдена до України.

А о 12 годині дня президент Володимир Зеленський показав спільне фото з Джо Байденом і привітав прибуття американського колеги в українську столицю.

Першочергово повідомлялось, що 20 лютого Джо Байден мав здійснити візит у Польщу і пробути там аж до 22 лютого.

У вівторок, 21 лютого, американський лідер, за планом, мав виступити із промовою в королівському палаці Аркади Кубицького, під час якої він мав торкнутись теми війни РФ проти України.

Однак плани, судячи з усього, трохи змінились – вдень 20 лютого Байден, під звуки повітряної тривоги, разом з президентом Володимиром Зеленським перебував на Михайлівській площі у центрі Києва, де очільники держав разом вшанували пам’ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті Михайлівського собору.

– Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, – заявив Джо Байден, коментуючи свій візит журналістам.

Військова допомога, санкції та Китай: що сказали Зеленський та Байден

На сайті Білого дому майже одразу після підтвердження візиту Джо Байдена з’явилась заява президента США про розширення санкцій проти Росії та новий пакет військової допомоги для України.

Байден підкреслив, що проводить зустріч із президентом Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо підтримки України.

Він анонсував чергові постачання критично важливого обладнання, яке міститиме артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, що має допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань.

Крім того, пізніше цього тижня мають оголосити про додаткові санкції проти еліт і компаній РФ, а також тих, хто підтримує її воєнну машину.

Як уточнив Байден в коментарі журналістам, Україна отримає “мільярди” у вигляді бюджетної допомоги від США.

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що результати сьогоднішньої зустрічі з Байденом матимуть відображення на полі бою.

За словами американського лідера, в рамках нового пакету допомоги вартістю в близько $500 млн Україна отримає більше військового обладнання, зокрема, артилерійські боєприпаси та гаубиці.

Очільник Сполучених Штатів зазначив, що війна в Україні стала найбільшим збройним конфліктом в Європі за останні 75 років, і українці обов’язково здобудуть у ньому перемогу.

Володимир Зеленський повідомив, що його переговори з президентом США Джо Байденом у Києві були дуже змістовними – вони відбувались спершу тет-а-тет, а згодом – у розширеному форматі.

– Результати, безумовно, будуть відчутними на полі бою, в посиленні наших воїнів та звільненні наших територій. Рішення США щодо Abrams для України вже заклали таку основу для танкової коаліції. Історично важливим є наш прогрес щодо протиповітряної оборони, – сказав Зеленський.

Серед тем обговорення з американським президентом він назвав далекобійну зброю та інше озброєння, яке Україна ще не отримала.

– Ми можемо й маємо зробити так, щоб саме цей 2023 рік став роком перемоги, – заявив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що злочинна війна РФ має завершитись не тільки очищенням української землі від російської окупації, але й довготривалими гарантіями безпеки.

Він уточнив, що саме в Україні наразі вирішується доля міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Тим часом Джо Байден розповів, що у протистоянні російській агресії Україні допомагають понад 50 країн світу, що надають гуманітарну, економічну та військову допомогу, а також накладають санкції на РФ.

– Разом ми зібрали 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем та понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем, засоби ППО – усе, що допомагає боронити країну, – сказав президент США.

Він анонсував, що, крім іншого, сьогодні Україні оголосять додаткову військову допомогу від США на $2,5 млрд.

Зеленський зазначив, що розраховує, що Сполучені Штати візьмуть участь у реалізації української формули миру, та додав, що між Києвом та Вашингтоном уже є порозуміння щодо багатьох її пунктів.

Він розповів, що дуже важливим є питання відновлення справедливості для України та всіх, хто постраждав від терору й повномасштабної війни РФ. Зеленський закликав притягнути Росію до відповідальності за агресію та змусити її відшкодувати всі збитки.

– На нашу думку, звісно, немає альтернативи і створенню спеціального трибуналу. Це позиція України, і ми будемо її підтримувати, – повідомив Володимир Зеленський.

Президент США, своєю чергою, зазначив, що попереду Україну чекають важкі дні, тижні та роки, тому що метою російського диктатора Володимира Путіна є повне стирання нашої країни з карти.

Однак військова кампанія російських агресорів провалюється – вони втратили половину першочергово захоплених територій та зазнають важких людських втрат. РФ відчуває складнощі з економікою, яка ізольована і зіштовхується з труднощами.

У той же час США готові продовжувати підтримку України – стільки часу, скільки це буде потрібно.

Сполучені Штати, за словами Байдена, нададуть Києву більше Javelins, бронетехніки, систем спостереження та грошей на пряму підтримку народу України.

Окремо президент Зеленський висловився щодо Китаю, підкресливши, що для України важливо, аби Китай не підтримав РФ у її загарбницькій агресії – адже це могло б спровокувати початок світової війни. Цей коментар прозвучав на тлі інформації про те, що китайський лідер Сі Цзіньпін планує 24 лютого, у річницю російського вторгнення, виступити з “промовою про мир”.

Станом на 14:10 стало відомо про те, що американський лідер виїхав із Києва. Загалом він пробув в Україні близько п’яти годин.

Тим часом у Варшаві стартувала підготовка до візиту президента США Джо Байдена в Польщу.

В Росії ж, зі свого боку, вірогідно, намагаючись привернути хоча б частку суспільної уваги до Володимира Путіна, запустили зворотній відлік до його завтрашньої промови.

Там також анонсують приїзд днями в РФ члена політбюро ЦК Компартії Китаю Ван І, та зазначають, що Путін, “не виключено”, зустрінеться з ним у Москві.

Що пишуть іноЗМІ про візит Байдена в Україну

The New York Times розповідає, що президент Байден пересувався Україною від кордону з Польщею за допомогою потяга.

Видання стверджує, що візит Байдена до Києва здійснений таємно з міркувань безпеки.

Зазначається, що президент США залишив Вашингтон без попередження, після того як у суботу ввечері разом із дружиною повечеряв у ресторані за межами Білого дому, що буває рідко.

Журналістка Валері Гопкінс підкреслила в матеріалі The New York Times, що деякі аналітики заявили, що сьогоднішня поїздка Джо Байдена в Україну підняла ставки, і що у зв’язку з цим російський президент Володимир Путін може внести додаткові правки у свою майбутню промову, щоб “зробити її ще жорсткішою”.

Тим часом АР повідомляє, що напередодні візиту Байдена до Києва США зв’язувались з росіянами, щоб уникнути “прорахунків”, які могли б призвести до конфлікту між двома ядерними державами.

В матеріалі видання зазначається, що Білий дім не став вдаватися в подробиці цієї розмови.

Журналісти підкреслюють, що хоча західні зенітно-ракетні комплекси зміцнили оборону України, візит Байдена став тим рідкісним випадком, коли американський лідер побував у зоні конфлікту, де США чи їхні союзники не контролюють повітряний простір.

В CNN, тим часом, пишуть, що поїздку Байдена в Україну тримали у секреті добу. За даними журналістів, президент США прилетів в Україну “під покровом темряви” – його літак вирушив з авіабази Ендрюс о 4:15 в неділю за місцевим часом.

Повідомляється, що представники ЗМІ були на борту літака президента, проте їм заборонили брати з собою будь-які пристрої.

Окрім того CNN повідомляє, що сесія в Овальному кабінеті у п’ятницю стала “кульмінацією місяців роботи з планування поїздки невеликої кількості найкращих помічників Байдена”.

Заступник радника з національної безпеки Джон Фінер зазначив, що над плануванням поїздки працювали начальники штабу, Рада нацбезпеки та військовий офіс Білого дому, чиновники Секретної служби США, Пентагону та розвідувальної спільноти.

Сам Байден регулярно ознайомлювався з планами поїздки, включаючи оцінки загрози.

Але на фінішну лінію поїздку вивели дискусії між Білим домом та найвищими політиками українського уряду.

– Це був ризик, на який Джо Байден був готовий. Для нього важливо з’явитися, навіть коли це важко, і він наказав своїй команді, щоб це сталося, незалежно від того, наскільки складна логістика, – розповіла директорка з комунікацій Кейт Бедінгфілд.

Повідомляється, що з Байденом подорожувала обмежена кількість чиновників, один з яких – радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

The Guardian пише, що остаточне рішення щодо візиту до України президент США ухвалив ще в п’ятницю, 17 лютого, обговоривши це з топ-членами своєї команди з національної безпеки в Овальному кабінеті.

Водночас Джейк Салліван зазначив, що США повідомили Росію про візит Байдена до Києва за декілька годин до його від’їзду. Він не став уточнювати, як відреагували на цю інформацію в Кремлі.

Описуючи перемовини Зеленського з Байденом, Салліван розповів, що час був присвячений розмові про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості, які дозволять досягти успіху на фронті.

Лідери США та України обговорили потреби України в енергетиці та інфраструктурі, економічну підтримку, гуманітарні потреби, а також – поговорили про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України та українську формулу миру.

На питання, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів неоднозначно.

– Я думаю, обидва президенти виклали свої погляди про низку різних можливостей, які були розкриті в пресі як нещодавно, так і протягом кількох місяців. На цьому я зупинюсь, – сказав він.

Салліван додав, що було важливо здійснити цю поїздку через критичний момент – наближення річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що кажуть експерти про історичний візит Байдена в Київ

Політичний експерт Олег Саакян розповів у коментарі Фактам ICTV, що візит Джозефа Байдена в Україну продиктований одразу рядом причин.

Одна з них – це внутрішньополітична ситуація у Сполучених Штатах.

– Байден опинився в доволі складній електоральній ситуації, і його команда шукає тему, за допомогою якої він міг би претендувати на другий термін. І зараз ми бачимо, що Байден готовий зробити ставку на Україну і пов’язати питання перемоги України у російсько-українській війні зі своїм другим терміном, – пояснив він.

Таким чином, якщо Україна переможе, то Байден отримає “додаткові бали” на президентських виборах у США. Якщо ж програє – це стане і його особистою політичною катастрофою.

Інший аспект – це меседж у російському напрямку, абсолютно зрозумілий: США проанонсували, що вони будуть з Україною, і питання підтримки України – це питання особистого політичного майбутнього Байдена.

– Цим кроком фактично нанесено удар під дих майбутнім виступам Путіна і його ініціативам, які ми бачимо в найближчі два дні. Зокрема і його потенційній зустрічі в рамках візиту в Москву з першим дипломатом Китаю Ван І, яка пройде в тіні. Тепер і виступ, і зустріч, і парламентські ініціативи – це все стане другорядним проти візиту Байдена, – розповів експерт.

Він додав, що відносини США та Китаю на загал останнім часом пожвавились. Є заяви і стосовно підготовки візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю, який переносили через аеростати в повітрі. Плюс – можливі комунікації між Байденом і Сі Цзіньпіном у публічному полі.

– Це все говорить про те, що слід очікувати серйозних змін чи домовленостей на американо-китайському напрямку. Тож слідкуємо за тим, з чим приїде представник Китаю і що буде сказано Сі Цзіньпіном на його промові, яка анонсована на 24 число, – прогнозує політолог.

Він вважає, що Сі Цзіньпін у своїй “промові про мир” на річницю російського повномасштабного вторгнення розставить акценти стосовно того, в чому Китай підтримує Росію, а в чому – відмежовується.

– Все це буде зроблено евфемізмами, сама назва Росії може навіть не прозвучати. Але все стане зрозуміліше при порівнянні сьогоднішньої промови Байдена і Сі Цзіньпіна. Ми побачимо деякі точки перетину, – повідомив Саакян.

За його словами, своїм візитом Байден показав на своєму напрямку рішучість стосовно України, що вплине і на внутрішньоєвропейський порядок денний.

Так, з повномасштабним вторгненням в Європі почався тренд на падіння антиамериканських настроїв.

– Україна наразі як ніщо інше згуртовує Захід. Байдену ж важливо закріпити лідерські позиції США в Європі й насичити порядок денний ініціативами. Тож такий візит, імовірно, це ще й інвестиції в партнерські відносини з європейським простором, – резюмував експерт.

Політолог Олеся Яхно погодилась з такою оцінкою Саакяна – вона також підкреслила, що від позиції США багато що залежить і Європа дивиться на Вашингтон у питанні надання зброї.

– Якщо Сполучені Штати надають щось, то слідом і Європа каже, що вона теж готова. Що ж стосується Китаю, то ми знаємо, що представники США неодноразово мали перемовини з китайськими колегами, і Пекін, який намагається всидіти на двох стільцях, неодноразово висловлювався за територіальну цілісність країн, в тому числі – України, – оцінила вона.

Яхно нагадала, що Китай має економічні та інші стосунки з Росією, і про це не можна забувати. Водночас, на її думку, Пекін може зіграти свою роль в тому, щоб убезпечити і себе зокрема від ядерних ризиків, попередивши РФ, де пролягають так звані червоні лінії.

Тим часом головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков, коментуючи топ-подію сьогоднішнього дня, зазначив, що попри те, що між нинішнім та попереднім візитом президентів США до України минуло майже 15 років, між ними є прямий зв’язок.

– Брак стратегічного бачення 15 років тому призвів до трагедії 24.02.22. Остаточна ціна неприйняття України до НАТО виявилася набагато більшою, ніж ціна можливого членства України в Альянсі. І ця ціна постійно зростає, – підкреслив він у себе в Telegram.

Він розповів, що Україна з одного із ключових пріоритетів політики США з часом почала відкочуватись все більше на периферію.

Змінити це, на думку експерта, не змогла навіть агресія РФ у 2014 році.