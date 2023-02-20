Джо Байдена сняли в Киеве под звуки воздушной тревоги
В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
Уже появились первые фото и видео президента Байдена в Украине – под звуки воздушной тревоги рядом с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.
Они почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.
Позже появилось общее фото президентов на канале Владимира Зеленского в Telegram.
– Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев, – говорится в сообщении.
– Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, – заявил журналистам Джо Байден.
Также он сообщил, что уже завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн.
Напомним, что между нынешним и предыдущим визитом американских президентов в Украину прошло почти 15 лет. В последний раз нас посещал Джордж Буш-младший в 2008 году.