Февраль, 20 в 12:11

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Уже появились первые фото и видео президента Байдена в Украине – под звуки воздушной тревоги рядом с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

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Они почтили память погибших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.

Позже появилось общее фото президентов на канале Владимира Зеленского в Telegram.

– Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев, – говорится в сообщении. – Я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины, – заявил журналистам Джо Байден.

Также он сообщил, что уже завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн.

Напомним, что между нынешним и предыдущим визитом американских президентов в Украину прошло почти 15 лет. В последний раз нас посещал Джордж Буш-младший в 2008 году.