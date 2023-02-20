Джо Байдена зазняли в Києві під звуки повітряної тривоги
У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув у Київ з неанансованим візитом.
Уже з’явились перші фото та відео президента Байдена в Україні – під звуки повітряної тривоги поряд з очільником Української держави Володимиром Зеленським.
Зазначимо, що президентів США та України помітили на Михайлівській площі у центрі Києва.
Вони вшанували пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.
Пізніше з’явилось спільне фото президентів на каналі Володимира Зеленського у Telegram.
– Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців, – йдеться у повідомленні.
– Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, – заявив журналістам Джо Байден.
Також він повідомив, що уже завтра оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.
Нагадаємо, що між нинішнім та попереднім візитом американських президентів до України минуло майже 15 років. Востаннє нас відвідував Джордж Буш молодший в 2008 році.