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Факти / Світ

Джо Байдена зазняли в Києві під звуки повітряної тривоги

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зеленський з Байденом
Фото: Офіс президента

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув у Київ з неанансованим візитом. 

Уже з’явились перші фото та відео президента Байдена в Україні – під звуки повітряної тривоги поряд з очільником Української держави Володимиром Зеленським. 

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Зазначимо, що президентів США та України помітили на Михайлівській площі у центрі Києва.

Вони вшанували пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору.

Пізніше з’явилось спільне фото президентів на каналі Володимира Зеленського у Telegram.

– Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців, – йдеться у повідомленні. 

– Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України, – заявив журналістам Джо Байден.

Також він повідомив, що уже завтра оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

Нагадаємо, що між нинішнім та попереднім візитом американських президентів до України минуло майже 15 років. Востаннє нас відвідував Джордж Буш молодший в 2008 році.

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