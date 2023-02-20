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Впереди тяжелые дни, недели и годы, цель Путина – стереть Украину с карты – Байден

Анастасия Гевко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил о том, что впереди Украину ждут тяжелые дни, недели и годы, потому что целью российского диктатора Владимира Путина является полное стирание Украины с карты.

Американский президент уточнил, что военная кампания российских агрессоров проваливается. Он напомнил, что они потеряли половину первоочередно захваченных территорий и терпят тяжелые человеческие потери.

В то же время многие россияне уезжают и не вернутся, ведь не видят будущего в России.

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– Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается со сложностями, – рассказал президент США.

Он добавил, что Путин думал, что продержится дольше Запада, но сейчас он в этом не так уверен.

Байден еще раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Напомним, Джо Байден приехал в Киев с необъявленным визитом утром 20 февраля. Это первая его поездка в Украину за времена президентства.

Последний американский руководитель был в Украине с визитом 15 лет назад, это был Джордж Буш-младший в 2008 году.

Байден позже сообщил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов.

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