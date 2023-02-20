Лютий, 20 в 14:55

Президент США Джо Байден під час візиту в Київ заявив про те, що попереду Україну чекають важкі дні, тижні та роки, тому що метою російського диктатора Володимира Путіна є повне стирання України з карти.

Американський президент уточнив, що військова кампанія російських агресорів провалюється. Він нагадав, що вони втратили половину першочергово захоплених територій та зазнають важких людських втрат.

У той же час багато росіян їдуть та не повернуться, адже не бачать майбутнього у Росії.

Зараз дивляться

– Російська економіка падає, вона ізольована і зіштовхується із труднощами, – розповів президент США.

Він додав, що Путін думав, що протримається довше, ніж Захід, але зараз він у цьому не так певен.

Байден вкотре пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, Джо Байден приїхав до Києва з неоголошеним візитом вранці 20 лютого. Це – перша його поїздка в Україну за часів президентства.

Востаннє американський очільник був в Україні з візитом 15 років тому – у 2008 році, це був Джордж Буш-молодший у 2008 році.

Байден пізніше повідомив, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів.