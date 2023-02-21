Мы добавим Украине более расширенные возможности на земле, на море и в воздухе – Клеверли

Февраль, 21 в 0:35

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна предоставит Украине более “развитые возможности на земле, на море и в воздухе”.

– В 2023 году мы, по крайней мере, достигнем 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи, которые оказали в прошлом году. И мы добавим более расширенные возможности на земле, на море и в воздухе, – отметил он во время выступления в Палате общин.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон также выступал в Палате общин, где призвал Великобританию и западных союзников прислать Украине военное оборудование, которое, по его словам, ей нужно от противотанковых ракет до ракет HIMARS.

В частности, он отметил, что “крайне важно”, чтобы Запад ускорил свою поддержку Украины и дал им “инструменты для завершения войны”. Он предупредил, что глава Кремля Владимир Путин “закрутит нож в рану” и “ждет”, пока сможет атаковать снова, если его следует не будет “очищен” с украинской территории.

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