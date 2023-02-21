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Факти / Україна

Ми додамо Україні більш розширені можливості на землі, на морі та у повітрі – Клеверлі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
велика британія
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна надасть Україні “розвиненіші можливості на землі, на морі та у повітрі”.

 – У 2023 році ми, принаймні, досягнемо 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, які надали минулого року. І ми додамо більш розширені можливості на землі, на морі та у повітрі, – зазначив він під час виступу у Палаті громад.

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон також виступав у Палаті громад, де закликав Велику Британію та західних союзників надіслати Україні військове обладнання, яке, за його словами, їй потрібно, від протитанкових ракет до ракет HIMARS.

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Зокрема він зазначив, що “вкрай важливо”, щоб Захід прискорив свою підтримку України та дав їм “інструменти для завершення війни”. Він попередив, що голова Кремля Володимир Путін “закрутить ніж у рану” і “чекатиме”, доки зможе атакувати знову, якщо його слід не буде “очищений” з української території.

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– Немає жодних мислимих підстав для затримки постачання (зброї, – Ред.) в Україну. Нам потрібні ці машини – Abrams, Challengers, Leopards – щоб відбулися реальні зміни у реальному часі протягом наступних кількох тижнів, а не наступного року, – сказав Джонсон.

Джерело: The Guardian
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