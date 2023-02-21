Ми додамо Україні більш розширені можливості на землі, на морі та у повітрі – Клеверлі

Лютий, 21 в 0:35

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна надасть Україні “розвиненіші можливості на землі, на морі та у повітрі”.

– У 2023 році ми, принаймні, досягнемо 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, які надали минулого року. І ми додамо більш розширені можливості на землі, на морі та у повітрі, – зазначив він під час виступу у Палаті громад.

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон також виступав у Палаті громад, де закликав Велику Британію та західних союзників надіслати Україні військове обладнання, яке, за його словами, їй потрібно, від протитанкових ракет до ракет HIMARS.

Зокрема він зазначив, що “вкрай важливо”, щоб Захід прискорив свою підтримку України та дав їм “інструменти для завершення війни”. Він попередив, що голова Кремля Володимир Путін “закрутить ніж у рану” і “чекатиме”, доки зможе атакувати знову, якщо його слід не буде “очищений” з української території.

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