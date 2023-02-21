Оккупанты готовят в Мелитополе массовую “национализацию” бизнеса и недвижимости — Федоров

Февраль, 21 в 16:59

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне дали местным жителям три дня на то, чтобы принести в их фейковое министерство оригиналы документов, подтверждающих право собственности на здания и помещения.

Если до 23 февраля владелец не придет, его имущество, вероятно, просто признают бесхозным и заберут себе, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

— Надоело мародерствовать и точечно захватывать крупные предприятия. Оккупанты Мелитополя пошли по всему бизнесу. Заставляют предпринимателей принести в фейковое министерство оригиналы документов на право собственности на здания и помещения. На “поклон на министерском ковре” дают всего три дня, — рассказал он.

По его словам, учитывая, что большинство людей выехало из оккупации и физически не смогут предоставить документы, их имущество просто отберут.

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На днях Федоров рассказывал, что в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.

По его словам, вероятно, так россияне готовятся к “празднованию” 23 февраля.