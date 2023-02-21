Окупанти готують в Мелітополі масову “націоналізацію” бізнесу та нерухомості – Федоров

Лютий, 21 в 16:59

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни дали місцевим жителям три дні на те, щоб принести до їхнього фейкового міністерства оригінали документів, які підтверджують право власності на будівлі та приміщення.

Якщо до 23 лютого власник не прийде, його майно, ймовірно, просто визнають безхазяйним і заберуть собі, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

– Набридло мародерити і точково захоплювати великі підприємства. Окупанти Мелітополя пішли по всьому бізнесу. Змушують підприємців принести до фейкового міністерства оригінали документів на право власності на будівлі та приміщення. На “уклін на міністерському килимі” дають всього три дні, – розповів він.

За його словами, враховуючи, що більшість людей виїхала з окупації і фізично не зможуть надати документи, їхнє майно просто відберуть.

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Днями Федоров розповідав, що у Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим.

За його словами, ймовірно, так росіяни готуються до “святкування” 23 лютого.