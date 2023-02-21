Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ накапливает количество “пушечного мяса” в Запорожской области — Федоров

Валентина Чорна, редактор ленты
РФ накапливает количество “пушечного мяса” в Запорожской области — Федоров

Российские оккупанты накапливают живую силу на захваченных территориях Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— На нашу землю везут новое пушечное мясо разных сортов: вагнеровцев, мобиков, пополнение в этнические батальоны — осетин и дагестанцев, — отметил он.

Федоров добавил, что ответить на вопрос, способны ли оккупационные войска РФ провести какое-либо наступление, могут только военные.

Сейчас смотрят

— Единственное, что оккупантам удалось взять во время анонсированного недавно наступления на несколько населенных пунктов в Запорожье — черные пакеты со своими “двухсотыми”, — сказал мэр.

Ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.

Таким образом россияне готовятся к “празднованиям” 23 февраля. Кроме того, в городе было открыто около 10 молодежных организаций, которые используют для “патриотического воспитания” и заставляют школьников и студентов вступить в одну из них.

Читайте
Пыточные и судилища в Мелитополе: Федоров рассказал, как оккупанты наказывают за помощь ВСУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка