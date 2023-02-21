Февраль, 21 в 13:46

Российские оккупанты накапливают живую силу на захваченных территориях Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

— На нашу землю везут новое пушечное мясо разных сортов: вагнеровцев, мобиков, пополнение в этнические батальоны — осетин и дагестанцев, — отметил он.

Федоров добавил, что ответить на вопрос, способны ли оккупационные войска РФ провести какое-либо наступление, могут только военные.

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— Единственное, что оккупантам удалось взять во время анонсированного недавно наступления на несколько населенных пунктов в Запорожье — черные пакеты со своими “двухсотыми”, — сказал мэр.

Ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма российским военным.

Таким образом россияне готовятся к “празднованиям” 23 февраля. Кроме того, в городе было открыто около 10 молодежных организаций, которые используют для “патриотического воспитания” и заставляют школьников и студентов вступить в одну из них.