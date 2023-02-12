Пыточные и судилища в Мелитополе: Федоров рассказал, как оккупанты наказывают за помощь ВСУ

Февраль, 12 в 10:59

Оккупанты в Мелитополе не только прикрываются гражданским населением, поселяясь в частных домах, школах и детсадах, но и усиливают террор, пытают людей после каждой удачной ликвидации российских военных.

Об этом рассказал в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров.

— На прошлой неделе оккупанты начали не только забирать в плен, но и устраивать настоящие судилища. Они завезли судей из РФ, которые начали выносить приговоры о заключении. Например, есть факт, когда жительница города задонатила на нашу армию. Ее нашли и сразу отдали под суд, — объяснил он.

Однако, по его словам, есть еще и хуже наказания, когда людей сначала забирают в плен, а потом пытают.

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— В Мелитополе не менее пяти пыточных. Поэтому мы советуем людям по возможности выезжать с временно оккупированных территорий. Поскольку рашисты будут усиливать террор, — добавил Федоров.

Он говорит, что в целом пребывание людей под оккупацией — это сплошная опасность, особенно из-за завоза вагнеровцев, которых набирали среди преступников, и кадыровцев.

— К сожалению, вчера я встречался с детьми, которые выехали. Одна 16-летняя девушка рассказала, что она уехала, поскольку кадыровцы и другие российские военные пристают к несовершеннолетним девушкам, — подчеркнул мэр Мелитополя.

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