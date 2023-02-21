Лютий, 21 в 13:46

Російські окупанти накопичують живу силу на захоплених територіях Запорізької області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– На нашу землю везуть нове гарматне м’ясо різних сортів: вагнерівців, мобіків, поповнення в етнічні батальйони – осетинів та дагестанців, – зазначив він.

Федоров додав, що відповісти на запитання, чи здатні окупаційні війська РФ провести якийсь наступ, можуть лише військові.

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– Єдине, що окупантам вдалося взяти під час анонсованого нещодавно наступу на кілька населених пунктів у Запоріжжі – чорні пакети зі своїми “двохсотими”, – сказав мер.

Раніше Федоров повідомляв, що у Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим.

Таким чином росіяни готуються до “святкувань” 23 лютого. Крім цього, в місті було відкрито близько 10 молодіжних організацій, які використовують для “патріотичного виховання” і змушують школярів та студентів вступити до однієї з них.