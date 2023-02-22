Февраль, 22 в 11:11

Утром 22 февраля российские войска обстреляли Харьков.

Обновлено в 11:11. Четырьмя ракетами россияне попали в промышленное предприятие.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По предварительной информации, у двух человек – легкие повреждения.

Обновлено в 10:58. По предварительным данным, “прилеты” зафиксированы в Киевском районе Харькова.

Под прицелом оккупантов находятся объекты инфраструктуры, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Городской глава Харькова Игорь Терехов добавляет, что ударов было четыре:

– Враг целит по промышленным объектам, – отмечает Игорь Терехов.

В областном центре экстренной медицинской помощи сообщили о ранении двух человек.

Они в легком состоянии, врачи оказывают им помощь.

Обновлено в 10:35.

Первым об обстреле Харькова сообщил глава области Олег Синєгубов.

Руководитель ОВА предупредил, что оккупанты снова наносят удары, поэтому призвал людей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

То, что российские войска бьют именно по Харькову, спустя две минуты подтвердил и мэр Игорь Терехов.

– Бьют по Харькову. В городе прогремело несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны, – подчеркнул мэр города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 364-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов, Андрей Ермак