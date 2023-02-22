Оккупанты ударили четырьмя ракетами по предприятию Харькова. Два человека ранены
Утром 22 февраля российские войска обстреляли Харьков.
Обновлено в 11:11. Четырьмя ракетами россияне попали в промышленное предприятие.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По предварительной информации, у двух человек – легкие повреждения.
Обновлено в 10:58. По предварительным данным, “прилеты” зафиксированы в Киевском районе Харькова.
Под прицелом оккупантов находятся объекты инфраструктуры, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Городской глава Харькова Игорь Терехов добавляет, что ударов было четыре:
– Враг целит по промышленным объектам, – отмечает Игорь Терехов.
В областном центре экстренной медицинской помощи сообщили о ранении двух человек.
Они в легком состоянии, врачи оказывают им помощь.
Обновлено в 10:35.
Первым об обстреле Харькова сообщил глава области Олег Синєгубов.
Руководитель ОВА предупредил, что оккупанты снова наносят удары, поэтому призвал людей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.
То, что российские войска бьют именно по Харькову, спустя две минуты подтвердил и мэр Игорь Терехов.
– Бьют по Харькову. В городе прогремело несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны, – подчеркнул мэр города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 364-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов, Андрей Ермак