Окупанти вдарили чотирма ракетами по підприємству Харкова. Двох людей поранено
Уранці 22 лютого російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури в Київському районі Харкова.
Оновлено о 12:12. За попередніми даними, ударів було завдано ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Двоє чоловіків, яким 46 і 57 років, госпіталізовані з пораненнями.
Нині на місці працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та медики.
Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають.
Оновлено об 11:11. Чотирма ракетами росіяни поцілили в промислове підприємство.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За попередньою інформацією, у двох людей – легкі ушкодження.
Оновлено о 10:58. За попередніми даними, прильоти зафіксовані в Київському районі Харкова.
Під прицілом окупантів перебувають об’єкти інфраструктури, зауважує керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Міський голова Харкова Ігор Терехов додає, що ударів було чотири:
– Ворог цілить по промислових об’єктах, – зазначає Ігор Терехов.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили про поранення двох людей.
Вони в легкому стані, лікарі надають їм допомогу.
Оновлено о 10:35.
Першим про обстріл Харкова повідомив очільник області Олег Синєгубов.
Керівник ОВА попередив, що окупанти знову завдають ударів, тому закликав людей не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях.
Те, що російські війська гатять саме по Харкову, за дві хвилини підтвердив і міський голова Ігор Терехов.
– Гатять по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет із території Росії. Будьте обережні, – наголосив мер міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов, Андрій Єрмак