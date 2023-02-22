Окупанти вдарили чотирма ракетами по підприємству Харкова. Двох людей поранено

Лютий, 22 в 12:12

Уранці 22 лютого російські війська завдали чотирьох ракетних ударів по об’єктах промислової інфраструктури в Київському районі Харкова.

Оновлено о 12:12. За попередніми даними, ударів було завдано ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Двоє чоловіків, яким 46 і 57 років, госпіталізовані з пораненнями.

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Нині на місці працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій та медики.

Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають.

Оновлено об 11:11. Чотирма ракетами росіяни поцілили в промислове підприємство.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За попередньою інформацією, у двох людей – легкі ушкодження.

Оновлено о 10:58. За попередніми даними, прильоти зафіксовані в Київському районі Харкова.

Під прицілом окупантів перебувають об’єкти інфраструктури, зауважує керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Міський голова Харкова Ігор Терехов додає, що ударів було чотири:

– Ворог цілить по промислових об’єктах, – зазначає Ігор Терехов.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили про поранення двох людей.

Вони в легкому стані, лікарі надають їм допомогу.

Оновлено о 10:35.

Першим про обстріл Харкова повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Керівник ОВА попередив, що окупанти знову завдають ударів, тому закликав людей не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися в укриттях.

Те, що російські війська гатять саме по Харкову, за дві хвилини підтвердив і міський голова Ігор Терехов.

– Гатять по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет із території Росії. Будьте обережні, – наголосив мер міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 364-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов, Андрій Єрмак