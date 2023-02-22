Февраль, 22 в 11:06

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украину с середины и до конца весны ждут решающие бои. Это станет переломным моментом в войне.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

Буданов также рассказал, что если наложить футбольную аналогию на год большой войны, то сейчас идет 70-я минута матча и счет 1:1.

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При этом он добавляет, что выход на границы 1991 года может не означать завершение войны.

– Можно перевести войну в совершенно другой формат, можно перейти к постоянной оборонной операции. Хороший пример – Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводящий оборонную операцию по своим границам. По всей вероятности, это приведет нас к решению внутренних проблем на территориях, которые были ранее оккупированы, это огромный блок вопросов, ‒ подчеркнул разведчик.

Глава ГУР также добавил, что после выхода на границы 1991 года необходимо будет создать зону безопасности вокруг границы. По его мнению, это должна быть демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Это нужно для того, чтобы мы всегда имели время на реагирование.

Ранее руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что Крым обязательно вернется домой и при этом никакого ядерного удара не будет.

Фото: ГУР