Затягивание является плохим сценарием: Подоляк дал прогноз, когда закончится война

Январь, 10 в 23:19

Война между Россией и Украиной завершится в 2023 году, иначе украинское население начнет уставать.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью на Youtube-канале Голованов.

Его спросили, насколько в российско-украинской войне время на стороне Украины.

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— Очень коротко и четко: первое — война закончится в течение 2023 года. Это важно. Потому что для нас затягивание является очень плохим сценарием и очень плохим процессом. Для России наоборот. Они хотят подвесить войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий, — сказал он.

Михаил Подоляк вспомнил, что именно для снижения интенсивности боевых действий Кремль хотел использовать “рождественское прекращение огня”.

— Это как раз была попытка зайти в уменьшение интенсивности войны. Что это означает? То есть: просто фиксируются позиции. Вот, мол, мы здесь находимся, еще непонятно, чья это территория, но мы ее оккупировали и будем здесь находиться. А за это время мы делаем укрепленные районы, подтягиваем резервы, максимально милитаризируем эту территорию. Это делается, чтобы через 2-3 месяца зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда завезет. Нам это абсолютно не нужно, — заявил он.

По мнению советника руководителя ОП, если Россия сможет затянуть войну, то среди населения будет нарастать усталость, поскольку люди хотят чувствовать уверенность в том, что будет завтра.

— Если не будут понимать (что будет завтра, — Ред.), то будет постепенно наступать деморализация и желание уехать. Я лично не хочу, чтобы война затягивалась, потому что будет следующий этап, когда пойдут воевать наши дети. Мы же не готовы, чтобы дети шли и умирали. Потому что Россия не остановится. Для нее принципиально уничтожить Украину, — говорит Подоляк.

Михаил Подоляк уверен, что для Украины закончится война, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года.

— Если мы этого не сделаем, то нас с вами не существует даже в краткосрочной стратегии, потому что нас уничтожат. Россия будет идти до конца. И поэтому нам зафиксировать новую линию разграничения, отдать территории в обмен на мир не подходит, — резюмировал он.

Напомним, Турция поддерживает формулу мира, которую предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

Перед этим президент Владимир Зеленский озвучил 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине.

Речь идет о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной и ядерной безопасности, продовольственной, энергетической безопасности и тому подобное.