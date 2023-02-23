Февраль, 23 в 16:19

Вооруженные силы Украины свели на нет попытки наступления российских войск возле города Кременная (Луганская область).

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он отметил, что враг пытается увеличить интенсивность боев, используя превосходство в человеческом мобилизационном ресурсе. Тем самым агрессор стремится истощить подразделения Сил обороны Украины.

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Основные усилия войска РФ сосредоточивают на Востоке Украины. Во время наступательных действий агрессор наносит ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ, а также совершает артиллерийские обстрелы.

В частности, на Лиманском направлении оккупанты пытаются на отдельных участках фронта восстановить утраченные позиции, однако успеха не имеют.

– Защитники Украины нанесли противнику потери и свели на нет его попытки наступления в районах населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кременная и Белогоровка, — подчеркнул Громов, добавив, что ситуация там сейчас стабильная и контролируемая.

Также успешны действия ВСУ на Купянском направлении. Подразделения Сил обороны Украины отразили наступления оккупантов в районе населенных пунктов Гряниковка и Двуречное (Харьковская область).

Недавно глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что самым тяжелым направлением в Луганской области является именно участок фронта в районе Кременной, где продолжается активная фаза боевых действий. Российские войска увеличили там количество обстрелов и наступлений.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), РФ, вероятно, не хватает резервов, чтобы усилить интенсивность наступления в Луганской области.

Источник: Военное телевидение Украины