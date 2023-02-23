Лютий, 23 в 17:19

Найскладнішою ділянкою фронту в Україні залишається Бахмутський напрямок. Ворог також намагається захопити населені пункти Мар’їнка та Вугледар (Донецька область).

Про це розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Так, ворог, попри великі втрати, не полишає спроб оточити Бахмут. Громов нагадав, що бої на підступах до міста розпочалися ще в липні 2022 року і тривають досі.

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За його словами, воєнно-політичне керівництво РФ прагнуло встановити контроль над Бахмутом ще до кінця серпня.

– Планами Кремля не передбачалося настільки довготривале протистояння й утримання Силами оборони України цього населеного пункту. На захоплення Бахмута окупанти кинули найбільш підготовлені частини та підрозділи регулярних військ, а також штурмові загони ПВК Вагнера… Саме на Бахмутському напрямку вже сім місяців тривають найінтенсивніші бої, – зазначив Громов.

Він уточнив, що саме там окупанти зосередили найбільшу кількість артилерійських підрозділів. Від початку лютого цього року в районі Бахмута зафіксовано понад 380 бойових зіткнень із ворогом.

Окупанти атакують хвилями, по кілька штурмових груп, проте українські військові мужньо обороняють свої позиції.

Громов уточнив, що просування військ РФ на Бахмутському напрямку стає можливим лише після руйнування українських оборонних укріплень, а також коли виникає необхідність зберегти життя українських військових.

Громов наголосив, що для просування вперед агресор не рахується з втратами ні в особовому складі, ні в озброєнні.

– Кількість убитих у боях за Бахмут окупанти рахують тисячами, а найманців вони взагалі не вважають доцільним евакуювати. Прийнятним для ворога є те, що поранених вагнерівців вони свідомо залишають помирати на полях, живих там назад не пускають, – розповів він.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках війська РФ намагаються захопити населені пункти Мар’їнка та Вугледар, але зазнають значних втрат.

– Втрачають щодня сотні убитими та десятки одиниць техніки, – заявив Громов.

Так, лише протягом лютого українські захисники відбили понад 350 штурмів окупантів у районі Мар’їнки та понад 180 – у районі Вугледара.

Протягом минулої доби військовослужбовці ЗСУ знищили 14 танків, 17 БМП, три МТЛБ, 2 міномети й безпілотник Орлан, а також 18 БПЛА типу квадрокоптер. Підтверджено загибель понад 120 окупантів під час спроби наступу та поранення ще 137 путінських солдатів.

За прогнозами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, скоро РФ буде змушена вивести свої війська з України. Цьому сприятиме тиск ЗСУ та дипломатії, а також внутрішні політичні процеси в Росії.

Джерело: Військове телебачення України